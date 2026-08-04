पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने पुडुचेरी के सीएम एन. रंगासामी को जन्मदिन की दी बधाई

नई दिल्ली, 4 अगस्त (आईएएनएस)। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगासामी का मंगलवार को जन्मदिन है। उनका जन्म 4 अगस्त, 1950 को हुआ था। उनके जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने बधाई दी है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर रंगासामी को बधाई देते हुए लिखा, "पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगासामी को उनके जन्मदिन पर बहुत-बहुत शुभकामनाएं। उनके अनुभवी और विकास पर ध्यान देने वाले नेतृत्व से पुडुचेरी के लोगों को फायदा हुआ है। उनकी लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए प्रार्थना करता हूं।"

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई देते हुए लिखा, "पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगासामी को उनके जन्मदिन पर बधाई और शुभकामनाएं। वे पुडुचेरी के विकास को और मजबूत करने और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करता हूं।"

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 'एक्स' पर पोस्ट में लिखा, "पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगासामीजी को जन्मदिन की बधाई। आपके अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और लंबी व संतुष्ट जिंदगी की कामना करता हूं।"

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा, "पुडुचेरी के सीएम एन. रंगासामी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और लोगों की समर्पित सेवा के लिए कई और सालों की कामना करता हूं।"

मणिपुर के मुख्यमंत्री ⁠युमनाम खेमचंद सिंह ने 'एक्स' पर पोस्ट में लिखा, "पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगासामी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। उनके अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और लंबी उम्र की कामना करता हूं। उनकी अनुभवी लीडरशिप पुडुचेरी को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाती रहे।"

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, "पुडुचेरी के माननीय मुख्यमंत्री एन. रंगासामी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर ऊर्जा प्रदान करे तथा आपके नेतृत्व में पुडुचेरी विकास, समृद्धि और जनकल्याण के नए आयाम स्थापित करता रहे।"

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने उनको बधाई देते हुए 'एक्स' पर पोस्ट में लिखा, "पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगासामी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। एनडीए के एक अहम सदस्य के तौर पर, वे पुडुचेरी के विकास को तेज करने के लिए बिना थके काम कर रहे हैं। मां कामाख्या और श्रीमंत शंकरदेव से उनकी लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए प्रार्थना।"

--आईएएनएस

एसडी/पीएम