विमेन एकेडमी चैंपियनशिप: एमपी हॉकी एकेडमी का डबल धमाल, सब-जूनियर और जूनियर कैटेगरी में जीता खिताब

ग्वालियर, 3 अगस्त (आईएएनएस)। चौथी हॉकी इंडिया विमेन एकेडमी चैंपियनशिप 2026 (जोन ए और बी) में सोमवार को मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी के लिए यादगार दिन रहा, जिसने सब-जूनियर और जूनियर दोनों कैटेगरी में खिताब अपने नाम किए।

Read More

ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में आयोजित प्रतियोगिता के सब-जूनियर महिला फाइनल में, मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी ने एक रोमांचक मुकाबले के बाद प्रीतम सिवाच हॉकी एकेडमी, सोनीपत को 2-2 (3-1 शूटआउट) से हराया। प्रीतम सिवाच हॉकी एकेडमी ने मुकाबले के छठे मिनट में कप्तान दीया के गोल से बढ़त बनाई, लेकिन 9वें मिनट में मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी के लिए गीताश्री नम्मी ने बराबरी का गोल दागा।

44वें मिनट में गुंजन ने प्रीतम सिवाच हॉकी एकेडमी को फिर से बढ़त दिलाई, लेकिन जागृति यादव ने 55वें मिनट में गोल करके मुकाबले को शूटआउट तक पहुंचा दिया। शूटआउट में, मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी के लिए भाविका, सरोज मानसी और गीताश्री नम्मी ने सफल प्रयास किए, जबकि गोलकीपर परिधि मेवाड़ा ने शानदार प्रदर्शन किया और उनकी टीम ने 3-1 से शूटआउट जीतकर खिताब अपने नाम किया।

इससे पहले, राजा करण हॉकी एकेडमी ने चीमा हॉकी एकेडमी पर 4-3 की रोमांचक जीत के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता। तन्वी ने 23वें और 36वें मिनट में दो गोल किए, जबकि 31वें मिनट में रिया और 33वें मिनट में दीक्षा ने भी गोल किए। चीमा हॉकी एकेडमी के लिए हरप्रीत कौर ने तीनों गोल (12', 19', 39') किए।

दूसरी तरफ, जूनियर महिला फाइनल में, मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी ने शानदार वापसी करते हुए प्रीतम सिवाच हॉकी एकेडमी, सोनीपत को 3-2 से मात देकर दिन का अपना दूसरा खिताब जीता। प्रीतम सिवाच हॉकी एकेडमी ने रितिका (6') और मंजिंदर (35') के गोल से दो गोल की बढ़त बना ली थी, लेकिन मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी ने तन्वी (41'), नौशीन नाज (52') और कप्तान कनक पाल (54') के गोल से जबरदस्त वापसी करते हुए चैंपियनशिप जीत ली।

जूनियर महिला ब्रॉन्ज मेडल मैच में भाई बहलो हॉकी एकेडमी, भगता ने राजा करण हॉकी एकेडमी को 0-0 (3-1 शूटआउट) से हराया। बिना किसी गोल के नियमित समय के बाद, शिखा, पुनीता और श्वेता कुमारी ने शूटआउट में गोल किए, जबकि गोलकीपर मुस्कान ने दबाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए भाई बहलो हॉकी एकेडमी, भगता को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने में मदद की।

--आईएएनएस

आरएसजी