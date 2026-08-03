डीपीएल 2026: पुरानी दिल्ली 6 ने वेस्ट दिल्ली लायंस को रौंदा, हाई स्कोरिंग मुकाबले में जीते सेंट्रल दिल्ली के 'किंग्स'

नई दिल्ली, 3 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में सोमवार को पुरानी दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने अपने-अपने मुकाबले जीते। अरुण जेटली स्टेडियम में खेली जा रही इस लीग में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने जीत की हैट्रिक लगा दी है।

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इस सीजन शुरुआती तीनों मैच जीतकर सेंट्रल दिल्ली किंग्स प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष पर है, जबकि नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स अपना पहला मैच गंवाकर सातवें स्थान पर है। दो मुकाबलों में एक हार के बाद वेस्ट दिल्ली लायंस पांचवें और 2 में से 1 मैच जीतकर 'पुरानी दिल्ली 6' चौथे स्थान पर पहुंच गई है।

सीजन के छठे मुकाबले में पुरानी दिल्ली ने वेस्ट दिल्ली लायंस को 7 विकेट से मात दी। टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी वेस्ट दिल्ली लायंस ने 6 विकेट खोकर 180 रन बनाए। कृष यादव (43) ने अंकित कुमार (86) के साथ पहले विकेट के लिए 90 रन जुटाए। पंकज जायसवाल और रजनीश दादर ने 2-2 हासिल किए।

इसके जवाब में 'पुरानी दिल्ली 6' ने 17.5 ओवरों में जीत हासिल कर ली। टीम ने पहली गेंद पर रोहन राणा (0) का विकेट गंवा दिया था। इसके बाद देव लाकरा ने समर्थ सेठ के साथ दूसरे विकेट के लिए 94 रन जोड़े। देव 33 गेंदों में 10 बाउंड्री के साथ 64 रन बनाकर आउट हुए, जबकि समर्थ सेठ ने 30 रन की पारी खेली। यहां से कप्तान अनुज रावत (नाबाद 49) ने ललित यादव (नाबाद 30) के साथ चौथे विकेट के लिए 39 गेंदों में 73 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को आसान जीत दिलाई।

दिन के दूसरे मुकाबले में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को 4 विकेट से शिकस्त दी। टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने 3 विकेट खोकर 209 रन बनाए। इस टीम ने 28 के स्कोर पर वैभव कांडपाल (5) का विकेट खो दिया था। इसके बाद कप्तान सार्थक रंजन ने यश भाटिया के साथ दूसरे विकेट के लिए 57 गेंदों में 93 रन जोड़कर टीम को 121 के स्कोर तक पहुंचाया। सार्थक 39 गेंदों में 10 बाउंड्री के साथ 64 रन बनाकर आउट हुए। कुछ देर बाद यश डबास (2) भी पवेलियन लौट गए।

इस टीम ने 124 के स्कोर तक 3 विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद यश भाटिया (नाबाद 90) ने भरत सिंधवानी (नाबाद 43) के साथ चौथे विकेट के लिए 41 गेंदों में 85 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया।

इसके जवाब में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने 18.2 ओवरों में जीत हासिल कर ली। इस टीम ने 86 के स्कोर तक चार विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद आदित्य भंडारी ने जोंटी सिद्धू के साथ पांचवें विकेट के लिए 36 गेंदों में 82 रन की साझेदारी करते हुए टीम को जीत की पटरी पर ला दिया। जोंटी 38 गेंदों में 6 छक्कों और 5 चौकों के साथ 75 रन बनाकर आउट हुए, जबकि आदित्य ने 24 गेंदों में 46 रन की पारी खेली।

--आईएएनएस

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