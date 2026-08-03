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जर्मनी में भारतीय टेनिस का जलवा, पुनीत मनोहर बने अंडर-14 सुपर कैटेगरी डबल्स चैंपियन

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 03, 2026, 06:05 PM
जर्मनी में भारतीय टेनिस का जलवा, पुनीत मनोहर बने अंडर-14 सुपर कैटेगरी डबल्स चैंपियन

नई दिल्ली, 3 अगस्त (आईएएनएस)। पुनीत मनोहर ने जर्मनी के ड्यूरेन में आयोजित 49वें 'इंटरनेशनल डॉयचे टेनिसमीस्टरशाफ्टन अंडर-14' में डबल्स का खिताब जीता। इस इवेंट की जूनियर सर्किट में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, जिसे 'टेनिस यूरोप सुपर कैटेगरी' के पांच बहुप्रतिष्ठित सुपर कैटेगरी इवेंट्स में से एक माना जाता है।

साउथ कोरिया के मिंजियोन चोई के साथ जोड़ी बनाकर, पुनीत ने इस बड़े टूर्नामेंट में शानदार कौशल और तालमेल दिखाया। वर्ल्ड टेनिस/एटीएफ जीएसपीडीपी (ग्रैंड स्लैम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम) टूरिंग टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए, इस भारत-कोरियाई जोड़ी ने कड़े मुकाबले वाले ड्रॉ में शानदार खेल दिखाया।

'राउंड ऑफ 32' से आगे बढ़ने के बाद, इस जोड़ी ने 'राउंड ऑफ 16' में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए थाईलैंड के पुन्नापत निमनुआंकुल और कोरिया के हिम वोंग को सीधे सेटों में 6-3, 6-1 से मात दी।

टूर्नामेंट के अगले दौर में भी अपनी लय बनाए रखते हुए, पुनीत और मिंजियोन ने जबरदस्त हिम्मत और कोर्ट पर बेहतरीन मूवमेंट दिखाई। क्वार्टर फाइनल में, उन्होंने कोलंबिया के मैथियास लानोस अस्टुडिलो और अर्जेंटीना के मैनुअल पैनियागुआ एलेक्सेनिसेर की कड़ी चुनौती को पार करते हुए 6-4, 6-2 से जीत हासिल की।

इसके बाद इस जोड़ी ने सेमीफाइनल में इटैलियन जोड़ी यूलिस बारी और रुगेरो कोंडोरेली के खिलाफ 6-4, 6-2 की शानदार जीत के साथ चैंपियनशिप मैच में अपनी जगह पक्की की। वे जीएसपीडीपी टूरिंग टीम के हिस्से के तौर पर खेल रहे थे, और इस युवा भारतीय खिलाड़ी व उनके कोरियाई साथी ने ड्यूरेन में 49वें 'इंटरनेशनल डॉयचे टेनिसमीस्टरशाफ्टन अंडर-14' का खिताब अपने नाम किया।

ग्रैंड फाइनल में, इस जोड़ी का मुकाबला मैक्सिको के पैट्रिसियो अल्वारेज शावेज और ब्राजील के विटोर मार्केस मोरेस से हुआ। पुनीत और मिंजियोन ने आक्रामक शुरुआत की और पहले सेट में 1-0 की बढ़त बनाकर मैच पर शुरुआती पकड़ बना ली थी, तभी उनके प्रतिद्वंद्वियों को खिताबी मुकाबले से हटना पड़ा। इस जल्दी खत्म हुए मैच ने आधिकारिक तौर पर भारत-कोरियाई जोड़ी के लिए एक यादगार और पूरी तरह से हकदार यूरोपीय खिताब पक्का कर दिया।

पुनीत की यूरोप में सफलता ने राउंडग्लास टेनिस एकेडमी की उस पहचान को और मजबूत किया है, जिसके तहत यह एकेडमी भारतीय टेनिस के बेहतरीन टैलेंट के लिए एक प्रमुख केंद्र है और वैश्विक स्तर पर चैंपियन तैयार करने के लिए समर्पित है।

--आईएएनएस

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