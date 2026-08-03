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जम्मू-कश्मीर: सीएम उमर अब्दुल्ला ने टेस्ट टीम में चुने जाने पर आकिब नबी को बधाई दी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 03, 2026, 06:29 PM
जम्मू-कश्मीर: सीएम उमर अब्दुल्ला ने टेस्ट टीम में चुने जाने पर आकिब नबी को बधाई दी

श्रीनगर, 3 अगस्त (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तेज गेंदबाज आकिब नबी को बधाई दी है, जिन्हें श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया। अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इंजरी से रिकवरी कर रहे हैं, जिसके चलते नबी को दो मुकाबलों की सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा, "मुख्यमंत्री ने श्रीलंका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह बनाने पर क्रिकेटर आकिब नबी को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने (उमर अब्दुल्ला) उनके चयन को जम्मू-कश्मीर के लिए बेहद गर्व की बात और पूरे क्षेत्र के अनगिनत युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बताया। मुख्यमंत्री ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता की शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि वे इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे।"

उल्लेखनीय है कि आकिब नबी जम्मू-कश्मीर के ऐसे पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिन्हें भारत की टेस्ट टीम के लिए चुना गया है। वह सीनियर टीम (सभी फॉर्मेट में से) में जगह पाने वाले जम्मू-कश्मीर के तीसरे क्रिकेटर भी हैं।

इससे पहले, परवेज रसूल और उमरान मलिक भारत के लिए लिमिटेड-ओवर्स फॉर्मेट में खेल चुके हैं, लेकिन आकिब नबी को बुमराह की जगह पहली बार टेस्ट टीम में बुलाया गया, जिससे वे टेस्ट सीरीज के लिए चुने जाने वाले जम्मू-कश्मीर के पहले क्रिकेटर बन गए।

आकिब ने 2025-26 रणजी ट्रॉफी सीजन में 60 विकेट लेकर इतिहास रचा और जम्मू-कश्मीर को उनका पहला रणजी ट्रॉफी खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। आकिब उस 'इंडिया ए' टीम का भी हिस्सा थे जिसने हाल ही में श्रीलंका का दौरा किया था, जहां उन्होंने दो फर्स्ट-क्लास मैचों में छह विकेट लिए थे।

भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज 15 अगस्त से शुरू होगी। पहला मुकाबला गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा और फिर 23 अगस्त से कोलंबो का सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब सीरीज के दूसरे मैच की मेजबानी करेगा। इससे पहले, भारतीय टीम 7 अगस्त से श्रीलंका इलेवन के खिलाफ 3 दिवसीय वॉर्म-अप मैच खेलेगी।

--आईएएनएस

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