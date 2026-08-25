'एक राज्य, एक चुनाव' जनता के लिए फायदेमंद : राजस्थान भाजपा प्रमुख

जयपुर, 25 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने मंगलवार को राजस्थान में 'एक राज्य, एक चुनाव' की अवधारणा के तहत स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनाव कराने की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल की सराहना की।

मदन राठौड़ ने कहा कि बार-बार चुनाव होने से खर्च बढ़ता है और प्रशासनिक कामकाज में रुकावट आती है, जिससे विकास और जन-कल्याण की गति धीमी हो जाती है। उन्होंने कहा कि बार-बार चुनाव होने से सरकार और प्रशासनिक मशीनरी चुनावी कामों में ही उलझी रहती है। साथ ही, आचार संहिता लागू होने के कारण अक्सर विकास कार्य रुक जाते हैं, जिससे जनता को परेशानी और नुकसान उठाना पड़ता है।

जयपुर में भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के लीगल सेल द्वारा आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए तैयार की गई गाइडबुक जारी करते हुए राठौड़ ने चुनावों को लोकतंत्र का उत्सव बताया। उन्होंने कहा कि पंचायत, विधानसभा या संसदीय चुनाव, किसी भी स्तर पर, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना और सतर्कता व समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना हर भाजपा कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र में मतदाता ही सर्वोपरि होते हैं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदाता सही तथ्यों से अवगत हों, साथ ही विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही गलत सूचनाओं का भी जवाब दें।

राठौड़ ने युवा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने और राजनीति में युवाओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर भाजपा के फोकस को भी रेखांकित किया।

उनके अनुसार, पार्टी युवा कार्यकर्ताओं को अनुभव हासिल करने, प्रशिक्षण लेने और अंततः जन-सेवा के लिए समर्पित जन-प्रतिनिधि बनने के अवसर प्रदान करती है।

उन्होंने कहा कि भाजपा की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि अगली पीढ़ी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में आगे बढ़े और खुद को जन-सेवा के लिए समर्पित करे।

स्थानीय निकाय चुनावों से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह को उत्साहजनक बताते हुए राठौड़ ने कहा कि युवाओं और महिलाओं ने बड़ी संख्या में इसमें भाग लिया।

उन्होंने इस सकारात्मक प्रतिक्रिया का श्रेय जमीनी स्तर पर भाजपा के नेतृत्व वाली 'डबल-इंजन सरकार' की कल्याणकारी योजनाओं और पार्टी के संगठनात्मक नेटवर्क की मजबूती को दिया।

गाइडबुक लॉन्च के दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे, जिनमें भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हरीश द्विवेदी, प्रदेश महासचिव (संगठन) अजय कुमार, प्रदेश महासचिव श्रवण सिंह बागड़ी, लीगल सेल के प्रदेश संयोजक सौरभ सारस्वत, सह-संयोजक भवानी सिंह राजावत, मीडिया प्रभारी प्रमोद वशिष्ठ और सोशल मीडिया संयोजक हिरेनरा कौशिक शामिल थे।

--आईएएनएस

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