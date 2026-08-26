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भारत समाचार

'ओणम हमारी समृद्ध संस्कृति और भाईचारे की भावना का उत्सव', राष्ट्रपति समेत कई दिग्गज नेताओं ने दी शुभकामनाएं

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(Updated )
ओणम हमारी समृद्ध संस्कृति और भाईचारे की भावना का उत्सव

नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। ओणम त्योहार के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत देश के कई दिग्गज नेताओं ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि ओणम हमारी समृद्ध संस्कृति और भाईचारे की भावना का उत्सव है। यह विविधता में एकता को बढ़ावा देता है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "ओणम के शुभ अवसर पर मैं सभी नागरिकों और विशेष रूप से देश-विदेश में रहने वाले केरल के भाइयों-बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं।"

अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा, "यह त्योहार नई फसल के आगमन पर प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। ओणम हमारी समृद्ध संस्कृति और भाईचारे की भावना का उत्सव है। यह विविधता में एकता को बढ़ावा देता है। नौका दौड़, लोक नृत्य, संगीत और खेल इस त्योहार से जुड़ी महत्वपूर्ण परंपराएं हैं। ये केरल की संस्कृति और मूल्यों को दर्शाते हैं। मैं प्रार्थना करती हूं कि यह शुभ त्योहार सभी के लिए खुशी, शांति, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लाए, और नागरिकों को देश की प्रगति में योगदान देने के लिए प्रेरित करे।"

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "ओणम के खुशी के मौके पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ओणम के रंग और जश्न हर परिवार के लिए शांति, समृद्धि और नई शुरुआत का मौसम लेकर आएं। यह शुभ त्योहार एकता के बंधन को मजबूत करे और हमारी जिंदगी को खुशियों और समृद्धि से भर दे।"

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'एक्स' पोस्ट में कहा, "ओणम के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ओणम केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का उत्सव है। यह लोगों को खुशी और उत्सव के साथ एकजुट करता है, एकता, सद्भाव और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देता है। यह धरती माता के प्रति हमारी कृतज्ञता को भी दर्शाता है। यह फसल उत्सव सभी के लिए अपार खुशी, शांति और समृद्धि लेकर आए।"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट में लिखा, "ओणम के शुभ मौके पर केरल के हमारे बहनों और भाइयों को शुभकामनाएं। यह खुशी का मौका सभी के लिए शांति, खुशहाली और खुशहाली से भरा साल लाए।"

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पोस्ट किया, "ओणम के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्योहार सद्भाव, समृद्धि, करुणा और एकजुटता के शाश्वत मूल्यों का जश्न मनाता है। इसकी जीवंत परंपराएं हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करती हैं और समुदायों को करीब लाती हैं। सभी को खुशी, शांति और समृद्धि वाले ओणम की शुभकामनाएं।"

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, "समृद्धि, सौहार्द और सांस्कृतिक उल्लास से परिपूर्ण पावन पर्व ओणम की सभी अन्नदाता किसान भाई-बहनों व देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और राजा महाबली की कृपा सभी पर अनवरत बरसती रहे। हर खेत फसलों से सदैव लहलहाते रहें, हर घर-आंगन धन्य-धान्य से भरा रहे, सबके जीवन में अपार सुख, समृद्धि और आनंद हो, यही प्रार्थना है।"

--आईएएनएस

डीसीएच/