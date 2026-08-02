ओडिशा: बाढ़ से निपटने के लिए केंद्र ने एडवांस में 500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी, सीएम मोहन चरण माझी ने जताया आभार

भुवनेश्वर, 2 अगस्त (आईएएनएस)। ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से प्रशासन में चिंता बढ़ गई है। राज्य में बाढ़ की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एसडीआरएफ में केंद्र सरकार के अंश की दूसरी किश्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस फैसले की जानकारी दी है।

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मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा गया, "केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष (एफवाई) 2026–27 के लिए ओडिशा के लिए एसडीआरएफ में केंद्र के हिस्से की दूसरी किस्त के तौर पर 500 करोड़ रुपए एडवांस में जारी करने की मंजूरी दे दी है, जिससे मौजूदा बाढ़ की स्थिति में समय पर मदद मिलेगी।"

सीएम ने आगे लिखा, "यह मदद राज्य के बचाव, राहत और पुनर्वास के कामों को और मजबूत करेगी, प्रभावित परिवारों को जरूरी मदद देने में मदद करेगी और बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने में तेजी लाएगी। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ओडिशा के लोगों के साथ मजबूती से खड़े रहने और समय पर यह मदद देने के लिए दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।"

ओडिशा की उपमुख्यमंत्री प्रवती परिदा ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "बाढ़ की स्थिति से निपटने के साथ-साथ राहत, बचाव और पुनर्वास के कामों में तेजी लाने के लिए, एसडीआरएफ के केंद्र के हिस्से की दूसरी किस्त के तौर पर ओडिशा के लिए 500 करोड़ रुपए की एडवांस मंजूरी दी गई है। इस मुश्किल समय में, ओडिशा के लोगों के साथ मजबूती से खड़े होकर और समय पर मदद देकर, मैं प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दिल से शुक्रिया अदा करती हूं।"

साथ ही, मुख्यमंत्री ने एक्स पोस्ट में यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने राज्यों की वित्तीय क्षमता को मजबूत करने तथा उनकी विकास प्राथमिकताओं का समर्थन करने के लिए 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त अग्रिम किस्त जारी की है, जिसमें ओडिशा को अपने हिस्से के रूप में 4,819 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। यह राशि अगस्त 2026 के लिए निर्धारित नियमित मासिक डिवोल्यूशन के अलावा दी गई है, जिससे राज्य की योजनाओं और आपदा प्रबंधन में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री ने आगे लिखा था, "यह समय पर मिली मदद राज्य के डेवलपमेंट की कोशिशों को और मजबूत करेगी, कैपिटल खर्च में तेजी लाएगी और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक वेलफेयर इनिशिएटिव्स को असरदार तरीके से लागू करने में मदद करेगी। यह एक खुशहाल और विकसित ओडिशा बनाने के हमारे विजन को और ज्यादा रफ्तार देगा।"

ओडिशा के उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव ने 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा था, "मैं केंद्र सरकार से समय पर मिले इस सपोर्ट का बहुत शुक्रगुजार हूं। टैक्स डिवोल्यूशन के तौर पर 1,09,019 करोड़ रुपए की एडिशनल एडवांस इंस्टॉलमेंट जारी होने से राज्यों की फाइनेंशियल कैपेसिटी और मजबूत हुई है। ओडिशा को अगस्त 2026 के लिए तय रेगुलर मंथली डिवोल्यूशन के अलावा, अपने हिस्से के तौर पर 4,819 करोड़ रुपए मिले हैं।"

कनक वर्धन सिंह देव ने आगे लिखा था, "यह जरूरी सपोर्ट हमारे कैपिटल खर्च को तेज करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा, और पब्लिक वेलफेयर इनिशिएटिव्स को असरदार तरीके से लागू करने में मदद करेगा। यह एक खुशहाल और डेवलप्ड ओडिशा बनाने के हमारे कलेक्टिव विजन को और ज्यादा स्पीड देता है।"

--आईएएनएस

एसडी/एएस