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भारत समाचार

जौहर दिवस के अवसर पर नेताओं ने रानी पद्मिनी सहित सभी वीरांगनाओं को नमन किया

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(Updated )
जौहर

नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। बुधवार को जौहर दिवस पर नेताओं ने रानी पद्मिनी सहित सभी वीरांगनाओं को नमन किया है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा, "जौहर दिवस पर रानी पद्मिनी और समस्त वीरांगनाओं को श्रद्धापूर्वक नमन। उनका अदम्य साहस, स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के लिए किया गया सर्वोच्च त्याग भारतीय इतिहास और लोकस्मृति में नारी शक्ति के अनुपम प्रतीक के रूप में सदैव प्रेरणा देता रहेगा।"

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "शौर्य, त्याग एवं अदम्य साहस की प्रतिमूर्ति रानी पद्मिनी जी और उनके साथ आत्म बलिदान करने वाली समस्त वीरांगनाओं को जौहर दिवस पर कोटि-कोटि नमन करता हूं।

नारी स्वाभिमान एवं आत्मगौरव की रक्षा के लिए आप सभी ने जो त्याग किया, वह सदैव अविस्मरणीय रहेगा।"

बिहार सरकार में मंत्री विजय सिन्हा ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "चरित्रता, त्याग, वीरता और अभूतपूर्व शौर्य के प्रतीक रानी पद्मिनी जी के जौहर दिवस पर सभी वीरांगनाओं को सादर नमन..!"

मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, "जौहर दिवस पर महारानी पद्मिनी जी एवं चित्तौड़ की वीरांगनाओं के अदम्य साहस, त्याग और स्वाभिमान को शत-शत नमन। चित्तौड़ की वीरभूमि पर अद्वितीय पराक्रम और आत्मसम्मान की अमर गाथा रचने वाली वीरांगनाओं का गौरवपूर्ण इतिहास सदैव स्मरणीय रहेगा। वीरांगनाओं का बलिदान नारी शक्ति और स्वाभिमान की प्रेरणादायी मिसाल है।"

भाजपा नेता और चित्तोड़गढ़ से सांसद सी.पी. जोशी ने लिखा, "चरित्रता, त्याग, वीरता और अभूतपूर्व शौर्य के प्रतीक मां पद्मिनी जी के "जौहर दिवस" पर समस्त वीर वीरांगनाओं को कोटिशः नमन। 26 अगस्त 1303 को मां पद्मिनी जी ने 16 हजार वीरांगनाओं के साथ अग्निकुंड में आहुति दी थी।"

राजस्थान सरकार में मंत्री जोगाराम पटेल ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "पवित्रता, त्याग, शौर्य एवं स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति रानी पद्मिनी जी ने हजारों वीरांगनाओं के साथ अग्निकुंड में आहुति देकर मातृभूमि की रक्षा और मर्यादा को अमर बना दिया। जौहर दिवस पर उनके अदम्य साहस, त्याग और बलिदान को मेरा सादर वंदन।"

--आईएएनएस

एसडी/एएस