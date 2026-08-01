मध्य प्रदेश: मंदसौर में अवैध मेफेड्रोन ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़, 25 लाख रुपए से अधिक का सामान जब्त

भोपाल/मंदसौर, 1 अगस्त (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश पुलिस राज्य भर में अवैध मादक पदार्थों और कृत्रिम दवाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। ताजा कार्रवाई में, मंदसौर पुलिस ने एमडी (मेफेड्रोन) ड्रग्स बनाने वाली एक अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और 25 लाख रुपए से अधिक का सामान जब्त किया।

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पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जब्त किए गए सामान में एमडी ड्रग्स, बड़ी मात्रा में रसायन, विशेष निर्माण उपकरण और एक बिना पंजीकरण वाली स्कॉर्पियो गाड़ी शामिल थी।

यह छापेमारी सीतामऊ पुलिस स्टेशन की एक विशेष टीम ने की। मंदसौर के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना, अतिरिक्त एसपी (ग्रामीण) राम स्नेही मिश्रा और पुलिस उपमंडल अधिकारी दिनेश प्रजापति ने इस अभियान का नेतृत्व किया।

31 जुलाई-1 अगस्त, 2026 की रात को मिली सूचना के आधार पर पुलिस दल ने मानपुरा गांव में मानपुरा-बडावड़ी रोड पर पानी की टंकी के पास दिलीप गयारी के खेत में स्थित एक टिन की झोपड़ी पर छापा मारा। पुलिस दल के पहुंचते ही मौके पर मौजूद आरोपियों ने अधिकारियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया। अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी मौके से फरार हो गए।

परिसर की गहन तलाशी में एक पूरी तरह से चालू अवैध कृत्रिम औषधि निर्माण इकाई का पता चला। पुलिस ने मौके से 110 ग्राम एमडी ड्रग्स, एक महिंद्रा स्कॉर्पियो कार, चार कंटेनरों में लगभग 208 किलोग्राम एमडीसी रसायन, लगभग 117.8 किलोग्राम अन्य रसायन, 1.8 किलोग्राम क्रिस्टलीय पदार्थ, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू, एक गैस भट्टी, एक इलेक्ट्रिक हीट गन, एक विशेष मोटरयुक्त ड्रम, प्लास्टिक कंटेनर, स्टील के बर्तन और मादक पदार्थों के उत्पादन में प्रयुक्त अन्य उपकरण जब्त किए। अधिकारियों ने बताया कि जब्त की गई वस्तुओं का कुल मूल्य 25 लाख रुपए से अधिक है।

सीतमऊ पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

फरार लोगों का पता लगाने और व्यापक नेटवर्क का खुलासा करने के लिए जांच जारी है।

यह कार्रवाई मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा कृत्रिम दवाओं के खिलाफ चलाए जा रहे निरंतर अभियान के बीच हुई है।

कुछ दिनों पहले, मंदसौर पुलिस ने जिले में इसी तरह की एक कृत्रिम औषधि निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था, जो इस तरह की अवैध इकाइयों को नष्ट करने के निरंतर प्रयासों को रेखांकित करता है।

अधिकारियों ने मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने और समाज को कृत्रिम औषधियों के खतरों से बचाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

--आईएएनएस

एमएस/