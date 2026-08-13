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भारत समाचार

मौसम विभाग ने राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश की दी चेतावनी

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(Updated )
मौसम

जयपुर, 13 अगस्त (आईएएनएस)। राजस्थान के कई हिस्सों में गुरुवार को मानसून के सक्रिय रहने की संभावनाएं है। जयपुर स्थित मौसम केंद्र ने राज्य के कुछ इलाकों में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश का अनुमान लगाया है।

मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार, गुरुवार को जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर डिवीजन के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में स्थानीय मौसम की स्थितियों में अचानक बदलाव और तेज बारिश की संभावना भी है।

भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, पाली, फलोदी और आसपास के इलाकों के लिए मौसम की चेतावनी जारी की गई है। कुछ जगहों पर 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ आंधी-तूफान और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, करौली, धौलपुर, बारां, कोटा, दौसा और झालावाड़ सहित कई जिलों में जलभराव की सूचना मिली है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि 14 अगस्त से जोधपुर, उदयपुर और अजमेर डिवीजन के अधिकतर हिस्सों में बारिश की गतिविधि धीरे-धीरे कम हो जाएगी। हालांकि, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा डिवीजन के कुछ हिस्सों में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश जारी रह सकती है।

15 अगस्त से, पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों को छोड़कर राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश की गतिविधि कम होने की उम्मीद है। 16 अगस्त को जयपुर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर डिवीजन के कुछ हिस्सों में कहीं-कहीं बारिश जारी रह सकती है।

वहीं, लोगों को सलाह दी गई है कि वे आंधी-तूफान और बिजली कड़कने के दौरान सावधानी बरतें। खराब मौसम के दौरान लोगों को खुले मैदानों, अकेले खड़े पेड़ों और बिजली के खंभों के पास जाने से बचें। साथ ही, ड्राइवरों को अचानक भारी बारिश से दृश्यता कम होने पर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

--आईएएनएस

डीसीएच/