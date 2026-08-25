मणिपुर: अंतर-राज्यीय बसों की सुचारू आवाजाही जारी, सीएम खेमचंद ने नागा और कुकी समुदायों का दिया धन्यवाद

इंफाल, 25 अगस्त (आईएएनएस)। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने मंगलवार को नागा और कुकी समुदायों का धन्यवाद किया। उन्होंने इंफाल-दीमापुर-गुवाहाटी नेशनल हाईवे-2 (एनएच-2) पर अंतर-राज्यीय सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की आवाजाही को सुचारू और बिना किसी रुकावट के सुनिश्चित करने के लिए उनका आभार जताया।

मुख्यमंत्री इंफाल के हेइंग खोंगबल में 45वें हॉकर दिवस (अखबार वितरक) समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नागा और कुकी आदिवासी समुदायों द्वारा दिखाया गया सहयोग और समझ राज्य में शांति बनाए रखने, सामान्य स्थिति बहाल करने और लोगों तथा सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

सोमवार को सेनापति जिले के तापहोउ गांव में हुई एक अप्रिय घटना की खबरों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विधायकों और जिला अधिकारियों ने दोनों समुदायों को मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने और वाहनों की मुक्त आवाजाही में बाधा डालने वाली किसी भी गतिविधि से बचने के लिए राजी किया। कुछ घंटों की देरी के बावजूद इंफाल से सार्वजनिक परिवहन सुचारू रूप से फिर से शुरू हो गया।

सोमवार को मणिपुर के सेनापति जिले के तापहोउ गांव में दो समूहों के बीच गोलीबारी में एक सीआरपीएफ जवान घायल हो गया और कम से कम दो घरों में आग लगा दी गई, जिससे विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर नाकेबंदी हो गई।

पुलिस अधिकारी के अनुसार, पड़ोसी कांगपोकपी जिले के तापहोउ कुकी गांव में एक घर में आग लगा दी गई और उसके बाद सेनापति जिले के नागा तापहोउ गांव में एक और घर जला दिया गया।

मंगलवार को लगातार चौथे दिन राष्ट्रीय राजमार्ग-2 से होते हुए इंफाल-दीमापुर-गुवाहाटी मार्ग पर सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जारी रहीं। महिलाओं और बच्चों सहित लगभग 300 यात्री पांच बसों और नौ विंगर वाहनों के काफिले में इंफाल से दीमापुर और गुवाहाटी के लिए सुचारू रूप से रवाना हुए।

यह मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह की शांति पहलों और समुदायों के बीच बातचीत के माध्यम से सुलह की कोशिशों की पृष्ठभूमि में हो रहा है, और कुकी-जो आदिवासी बहुल कांगपोकपी जिला मुख्यालय से 8 अगस्त को सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर मुक्त आवाजाही की संयुक्त घोषणा के बाद हुआ है।

एनएच-2 के हिस्सों में कुछ अप्रिय घटनाओं की खबरों के बावजूद, राजमार्गों पर सार्वजनिक सड़क परिवहन का संचालन बिना किसी रुकावट के जारी रहा है।

राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री सभी समुदायों को बातचीत के लिए एक साथ लाने में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं और फरवरी 2026 से विभिन्न पहाड़ी जिलों का दौरा कर रहे हैं। अब तक, महिलाओं सहित लगभग 900 यात्रियों ने इंफाल से नागालैंड के मुख्य वाणिज्यिक शहर दीमापुर और असम के मुख्य शहर गुवाहाटी की यात्रा की है, जिसमें मंगलवार की सेवा भी शामिल है। दीमापुर और गुवाहाटी से 400 से ज्यादा यात्री भी सुरक्षित रूप से इंफाल पहुंच चुके हैं।

मुख्यमंत्री खेमचंद सिंह ने जिरीबाम जिले के अपने पिछले दौरे को याद किया, जहां मई 2023 में शुरू हुई जातीय हिंसा के कारण साथ रहने वाले समुदाय अलग हो गए थे। उन्होंने कहा कि सरकार की शांति पहल के तहत, यह दूरी कम हो गई है और अब समुदाय शांति से साथ रह रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शांति और विकास लाने का समाधान समुदायों के बीच बातचीत है। उन्होंने कहा कि राज्य में शांति लाने की सरकारी कोशिशों के बावजूद, कुछ स्वार्थी लोग शांति नहीं चाहते; उन्होंने बिष्णुपुर जिले की ट्रोंगलाओबी घटना का जिक्र किया, जिसमें दो बच्चों की जान चली गई थी।

खेमचंद सिंह ने आगे कहा कि राज्य में रहने वाले सभी समुदायों ने अतीत में राज्य की अखंडता की रक्षा की है, और हमें भविष्य के लिए भी इसे बनाए रखना और इसकी रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य की रक्षा करना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि राज्य में रहने वाले सभी लोगों का सामूहिक प्रयास है।

हॉकर्स एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री को सौंपे गए एक ज्ञापन पर आश्वासन दिया गया कि एसोसिएशन को कॉर्पस फंड देने के प्रस्ताव पर अगली कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी।

--आईएएनएस

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