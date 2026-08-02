मणिपुर के डीजीपी ने इंटेलिजेंस-आधारित पुलिसिंग पर जोर दिया और सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की

इंफाल, 2 अगस्त (आईएएनएस)। मणिपुर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मुकेश सिंह ने राज्य में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और उग्रवाद-विरोधी अभियानों को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय और खुफिया जानकारी पर आधारित पुलिसिंग की जरूरत पर जोर दिया है।

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पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य भर के जिलों, पुलिस स्टेशनों और सुरक्षा ठिकानों का दौरा करके ऑपरेशनल तैयारी का जायजा लेने और कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने के सिलसिले में, डीजीपी ने पिछले 24 घंटों में मणिपुर राइफल्स की पहली और दूसरी बटालियन के हेडक्वार्टर और इंफाल वेस्ट जिले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस कॉम्प्लेक्स का दौरा किया।

दौरे के दौरान, उन्होंने सुरक्षा इंतजामों और ऑपरेशनल तैयारी का जायजा लिया और राज्य में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए असरदार इंटेलिजेंस इकट्ठा करने, सख्त अनुशासन और तालमेल वाली पुलिसिंग के महत्व पर जोर दिया।

अधिकारी ने बताया कि डीजीपी सिंह ने कानून-व्यवस्था और इंटेलिजेंस के इंचार्ज एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, लहरी दोरजी लहातू के साथ इंफाल में मणिपुर राइफल्स की ऐतिहासिक पहली बटालियन का दौरा किया। यह राज्य की सबसे पुरानी बटालियनों में से एक है और इसका 134 साल पुराना इतिहास है।

दौरे के दौरान, डीजीपी को मणिपुर पुलिस के इतिहास के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें 1892 में पहली मणिपुर राइफल्स के गठन से लेकर समय के साथ इसके विकास और योगदान के बारे में बताया गया।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मणिपुर पुलिस न सिर्फ कानून लागू करने वाली एजेंसी है, बल्कि राज्य के इतिहास, विकास और संस्थागत सुधारों का भी अहम हिस्सा है।

डीजीपी ने ब्रिटिश-युग की इस ऐतिहासिक बटालियन की कई अहम सुविधाओं का निरीक्षण किया, जिनमें क्वार्टर गार्ड, मणिपुर पुलिस ऑफ़िसर्स क्लब, बैंक्वेट हॉल, ट्रांसपोर्ट विंग, परेड ग्राउंड, चर्च, मंदिर, कैंटीन और पेट्रोल पंप शामिल हैं।

उन्होंने बटालियन के अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत भी की, जिसमें यूनिट को बेहतर बनाने, तैनाती के नियमों का पालन करने, नियमित निरीक्षण और नियमों के पालन से जुड़े तरीकों पर विस्तार से चर्चा की गई।

समीक्षा बैठक के दौरान, डीजीपी ने प्रोएक्टिव और इंटेलिजेंस-बेस्ड पुलिसिंग की जरूरत पर जोर दिया।

उन्होंने सभी अधिकारियों को आपराधिक मामलों की तेजी से और प्रोफेशनल तरीके से जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जिसमें एनडीपीएस, जबरन वसूली और हथियारों से जुड़े अपराधों पर खास ध्यान दिया जाए। उन्होंने असरदार तरीके से मुकदमा चलाने के लिए जांच की क्वालिटी को बेहतर बनाने के महत्व पर भी जोर दिया।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, डीजीपी ने सभी अधिकारियों से पूरी लगन से काम करने, प्रोफेशनलिज्म और ईमानदारी बनाए रखने और कुशल व लोगों के अनुकूल पुलिसिंग के जरिए पुलिस की सकारात्मक छवि पेश करके जनता का भरोसा मजबूत करने का आग्रह किया।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम