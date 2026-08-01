मेकेदातु डैम मामले को लेकर एमके स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय पर साधा निशाना, बोले-सीएम अकेले पड़े

चेन्नई, 1 अगस्त (आईएएनएस)। डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मेकेदातु डैम मामले को लेकर मुख्यमंत्री विजय पर निशाना साधा है।

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर एमके स्टालिन ने लिखा, "चीफ मिनिस्टर अकेले काम करना चाहते थे लेकिन अब वे अकेले पड़ गए हैं।" उन्होंने लिखा कि पूरे तमिलनाडु के पॉलिटिकल लीडर्स और किसान एसोसिएशन ने चेतावनी दी थी कि मेकेदातु डैम के मुद्दे पर कर्नाटक के साथ बातचीत करने का कोई मतलब नहीं होगा। हमने तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर से कर्नाटक न आने की रिक्वेस्ट की थी।

एमके स्टालिन ने लिखा, "हमारे अनुभव से पता चला है कि जिस राज्य ने साफ तौर पर कह दिया है कि वह तमिलनाडु को पानी नहीं दे सकता, उससे निपटने का एकमात्र असरदार तरीका कानूनी प्रक्रिया है। कर्नाटक तमिलनाडु को सिर्फ अपने सरप्लस पानी को ले जाने के लिए एक डाउनस्ट्रीम चैनल के तौर पर देखता है। हालांकि, शायद तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर को लगा कि खुद कर्नाटक जाकर वह कावेरी का पानी सुरक्षित कर सकते हैं। हमारी सभी चेतावनियों को इग्नोर करते हुए उन्होंने पड़ोसी राज्य का दौरा करने के लिए एक दूत भेजा।"

पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे लिखा कि लेकिन कावेरी वॉटर मैनेजमेंट अथॉरिटी (सीडब्ल्यूएमए) के कर्नाटक को तमिलनाडु को पानी छोड़ने का निर्देश देने के बाद कर्नाटक सरकार ने यह कहकर दरवाजा बंद कर दिया, 'प्लीज अभी मत आइए।' सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट में उन्होंने लिखा, "हमें ऐसी सिचुएशन का अंदाजा था और हमने इसके बारे में पहले ही चेतावनी दे दी थी। कम से कम अब, मुख्यमंत्री को कावेरी मुद्दे पर, जो तमिलनाडु के लिए बहुत जरूरी है, सलाह-मशविरा और आम सहमति से बात करनी चाहिए।"

एम.के. स्टालिन ने आगे लिखा, "तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को दौरा न करने के लिए कहने के बाद, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने अब 2 अगस्त को राज्य में एक ऑल-पार्टी मीटिंग बुलाई है, और अपने कामों से दिखाया है कि कर्नाटक की पॉलिटिकल पार्टियां इस मुद्दे पर एक साथ हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ऑल-पार्टी मीटिंग कब बुलाएंगे? क्या वह बुला सकते हैं या नहीं?"

--आईएएनएस

एसडी/पीएम