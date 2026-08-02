महाराष्ट्र: शहापुर के डोलखांब में एक पर्यटक की मौत, वरपड़ी नदी किनारे मिला युवक का शव

शहापुर, 2 अगस्त (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के शहापुर के डोलखांब इलाके में पर्यटन के लिए आए एक और युवक की दर्दनाक मौत हो गई है।
वरपड़ी नदी में पैर फिसलने से 27 वर्षीय सोनू सिंह पानी में गिर गए और उनकी मौत हो गई। कुछ दिन पहले इसी डोलखांब इलाके के हनुमान झरने में पांच पर्यटक बह गए थे। इनमें से तीन लोगों को बचा लिया गया था, जबकि दो लोगों की मौत हो गई थी। यह घटना अभी ताजा ही थी कि अब एक बार फिर पर्यटक की मौत की घटना सामने आई है।
मुंबई से कुछ युवक डोलखांब इलाके की वरपड़ी नदी के पास घूमने आए थे। नदी के पानी में उतरकर आनंद लेते समय सोनू सिंह का अचानक पैर फिसल गया। संतुलन बिगड़ने से वह नदी में एक पत्थर से टकराए और तेज बहाव में बह गए। स्थानीय युवकों ने तुरंत उन्हें पानी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।
शहापुर तालुका में बड़ी संख्या में झरने, नदियां और नाले हैं, जिसके चलते मुंबई, ठाणे और कल्याण से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं। लेकिन बारिश के मौसम में पानी का बहाव तेज होने के बावजूद सावधानी नहीं बरतने से हादसों और मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है।
--आईएएनएस
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