मुंबई में कांग्रेस सांसद के पीए पर धोखाधड़ी का आरोप, पुलिस ने किया केस दर्ज

मुंबई, 2 अगस्त (आईएएनएस)। मुंबई में कांग्रेस के मौजूदा सांसद के सहायक के खिलाफ एसआरए (सहकारी आवास प्राधिकरण) आवास कक्षों से जुड़े बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और जालसाजी के रैकेट के संबंध में मामला दर्ज किया गया है।

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एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता ने कई लोगों पर आवास आवंटन का वादा करके और फिर फर्जी दस्तावेज और झूठे आश्वासन जारी करके पैसे लेने का आरोप लगाया है।

शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने एसआरए और सहकारी आवास कार्यालयों से जुड़े जाली पत्रों, मुहरों और हस्ताक्षरों का इस्तेमाल करके कई वर्षों में शिकायतकर्ता और अन्य लोगों से लगभग 5.57 करोड़ रुपए एकत्र किए। एफआईआर में फर्जी आवंटन पत्रों, फर्जी कब्जे के पत्रों और अंधेरी, सांताक्रूज, बांद्रा, कांदिवली और माटुंगा सहित मुंबई के विभिन्न स्थानों में कमरों के हस्तांतरण के बारे में भ्रामक बयानों का भी उल्लेख है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने आधिकारिक चैनलों तक पहुंच होने का दिखावा करके और पीएपी आवास कक्ष दिलाने का वादा करके उसे और अन्य ग्राहकों को धोखा देने की साजिश रची। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

--आईएएनएस

एमएस/