मुंबई : कांग्रेस नेता जगताप के सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किए गए एआई वीडियो को लेकर एफआईआर दर्ज

मुंबई, 1 अगस्त (आईएएनएस)। महाराष्ट्र साइबर विभाग ने कांग्रेस नेता भाई जगताप के एक्स अकाउंट से कथित तौर पर साझा किए गए एक भड़काऊ वीडियो के संबंध में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। महाराष्ट्र साइबर विभाग ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है।

Read More

वीडियो जगताप के सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से पोस्ट किया गया था। लेकिन, एफआईआर एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ दर्ज की गई है और मामले में किसी व्यक्ति का नाम नहीं है।

शिकायत के अनुसार, यह मामला 31 जुलाई को उस समय सामने आया, जब शिकायतकर्ता दोपहर लगभग 2 बजे सोशल मीडिया ब्राउज कर रहा था। इसी दौरान, उसे 'भाईजगताप1' नामक एक्‍स अकाउंट से प्रकाशित एक पोस्ट दिखाई दी।

इस पोस्ट में 'दिल्ली पुलिस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए' शीर्षक के साथ एक वीडियो साझा किया गया था। वीडियो में एक आईपीएस अधिकारी के रूप में चित्रित व्यक्ति को सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए देखा जा सकता है।

वीडियो में वह व्यक्ति यह कहते हुए सुनाई दे रहा है, "मैं भारतीय पुलिस सेवा से तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा दे रहा हूं। सरकार मुझसे यह उम्मीद कर रही थी कि मैं प्रेस के सामने आकर सड़कों पर अपने अधिकारों की मांग कर रहे छात्रों के बारे में सरासर झूठ बोलूं। मुझसे उन्हें दोषी साबित करने के लिए कहा गया था, लेकिन मैं ऐसी किसी भी व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन सकता, जो मुझे सच बोलने से रोकती है और मुझे निर्दोष छात्रों को फंसाने के लिए मजबूर करती है।"

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वीडियो मनगढ़ंत है और एआई का उपयोग करके बनाया गया है। शिकायत के अनुसार, दिल्ली पुलिस अधिकारी से संबंधित दृश्य, आवाज और संवाद कथित तौर पर एआई तकनीक का उपयोग करके कृत्रिम रूप से उत्पन्न और हेरफेर किए गए हैं।

शिकायत में आगे कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने 28 जुलाई को ही वीडियो की फैक्ट-चेक कर इसे पूरी तरह से फर्जी घोषित कर दिया था।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी इस मामले को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया था, और उस स्पष्टीकरण की एक प्रति महाराष्ट्र साइबर विभाग को सौंपी गई शिकायत के साथ संलग्न की गई है।

फैक्ट-चेक के बावजूद, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 'भाईजगतप1' खाते से साझा किए जाने के बाद वीडियो बिना सत्यापन के प्रसारित होता रहा।

शिकायत के अनुसार, सामग्री को उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि किए बिना साझा किया गया था और यह जनता को गुमराह करने में सक्षम थी। इसमें आगे आरोप लगाया गया कि वीडियो प्रसारित करने का उद्देश्य समाज में भ्रम फैलाना, सरकार के खिलाफ झूठी जानकारी का प्रचार करना और जनता में असंतोष और अशांति पैदा करना था।

हालांकि, विवादित वीडियो भाई जगताप के एक्‍स अकाउंट पर दिखाई दिया, लेकिन अधिकारियों ने फिलहाल एफआईआर में किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। इसके बजाय, एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

--आईएएनएस

एएसएच/एबीएम