यूपी : कुशीनगर में तेज रफ्तार कार ने स्कूटर को टक्कर मारी, दो कॉलेज छात्रों की मौत

कुशीनगर, 25 अगस्त (आईएएनएस)। पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में तेज रफ्तार लग्जरी कार की टक्कर से स्कूटर सवार दो कॉलेज छात्रों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया।

यह हादसा एनएच-28 पर तमकुहीराज पुलिस स्टेशन इलाके में हुआ, जब तीन छात्राएं तमकुहीराज इलाके के विद्यावती देवी कॉलेज में क्लास अटेंड करने के बाद घर लौट रही थीं।

मृतकों की पहचान निशा गिरी और अनामिका ठाकुर के तौर पर हुई है। उनके शवों को घटनास्थल से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

तीसरी छात्रा, अलीशा खातून, हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे पहले एक लोकल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया और बाद में हालत गंभीर होने पर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, लग्जरी कार तेज रफ्तार में थी जब उसने तीन छात्राओं को ले जा रहे स्कूटर को टक्कर मारी। टक्कर दो छात्राओं के लिए जानलेवा साबित हुई, जबकि अलीशा गंभीर रूप से घायल हो गई।

हादसे के बाद, कार ड्राइवर कथित तौर पर घटनास्थल से भाग गया। स्थानीय लोगों ने गाड़ी का पीछा किया और पथरवा पुलिस स्टेशन इलाके के तहत डुमरभार में शाही पेट्रोल पंप के पास उसे रोकने में कामयाब रहे।

पुलिस ने गाड़ी से जुड़े दो लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ शुरू की।

अधिकारियों ने बताया कि कार से शराब की खाली बोतलें और बीयर का कार्टन भी बरामद किया गया। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या कार में सवार लोगों ने हादसे से पहले शराब पी रखी थी।

भागने की कोशिश के दौरान, कार ने कथित तौर पर एक 22 साल के युवक को भी टक्कर मारी। टक्कर से गाड़ी का आगे का बायां टायर फट गया, लेकिन ड्राइवर कथित तौर पर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाता रहा।

इस घटना ने स्थानीय लोगों के बीच चिंता पैदा कर दी है; पुलिस हादसे की वजह और गाड़ी में सवार लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।

पुलिस ने विस्तृत जांच शुरू कर दी है और सबूत इकट्ठा कर रही है, जिसमें चश्मदीदों के बयान और गाड़ी व उसमें सवार लोगों से जुड़ी जानकारी शामिल है। अधिकारियों ने कहा कि जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

एससीएच