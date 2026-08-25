बढ़ती महंगाई पर प्रशासन की सख्ती, कोलकाता के कई बाजारों में छापेमारी

कोलकाता, 25 अगस्त (आईएएनएस)। रोजमर्रा की जरूरी चीजों के दाम बढ़ने की खबरों के बीच कोलकाता पुलिस की एनफोर्समेंट ब्रांच (ईबी) ने मंगलवार सुबह कोलकाता के कई बाजारों में छापेमारी की। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के निर्देश पर की गई।

मुख्यमंत्री ने बढ़ती कीमतों पर नजर रखने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद ईबी की 10 टीमों ने श्यामबाजार, मानिकतला मार्केट, कोले मार्केट, गरिया बाजार और जादू बाबू बाजार में जाकर निरीक्षण किया।

अधिकारियों ने कई दुकानों पर जाकर जरूरी सामानों की उपलब्धता और कीमतों की जांच की। यह देखा गया कि कहीं व्यापारी सामान की जमाखोरी तो नहीं कर रहे हैं या ग्राहकों से ज्यादा कीमत तो नहीं वसूल रहे हैं।

सोमवार को राज्य सचिवालय नबान्न में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने भरोसा दिलाया था कि चीनी की कीमत को कंट्रोल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। चीनी का दाम 65 रुपए प्रति किलो को पार कर गया है। उन्होंने चावल और चीनी की अवैध जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा, "हमें पता चल गया है कि लीकेज कहां है। हम इसे ठीक करेंगे। यहां एक मजबूत सरकार है। यहां अन्याय की कोई गुंजाइश नहीं होगी।"

बताया जा रहा है कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमत में करीब 20 रुपए प्रति किलो का इजाफा हुआ है। कुछ व्यापारियों ने इस बढ़ोतरी के लिए एथेनॉल की स्थिति को जिम्मेदार ठहराया है लेकिन केंद्र सरकार ने कहा है कि इस बढ़ोतरी में एथेनॉल की कोई भूमिका नहीं है।

पिछले कुछ हफ्तों में चावल, खाद्य तेल, लहसुन और प्याज के दाम भी बढ़े हैं। मुख्यमंत्री की चेतावनी के बाद कोलकाता पुलिस ने सोमवार रात को ही 10 ईबी टीमें बनाई थीं। इन टीमों ने मंगलवार सुबह से ही अभियान शुरू कर दिया और सियालदह के कोले मार्केट से लेकर भवानीपुर के जादू बाबू बाजार तक बाजारों में छापेमारी की।

व्यापारियों और विक्रेताओं ने कहा कि जुलाई और अगस्त में लगातार बारिश के कारण आपूर्ति बाधित हुई है, इसलिए सब्जियों के दाम बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि सब्जियों और अन्य जरूरी चीजों की जमाखोरी को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि बाद में उन्हें ज्यादा दाम पर न बेचा जा सके।

--आईएएनएस

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