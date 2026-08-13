कोयंबटूर में 824 करोड़ की मेगा ड्रेनेज योजना, तीन इलाकों को मिलेगा भूमिगत सीवर नेटवर्क

कोयंबटूर, 13 अगस्त (आईएएनएस)। कोयंबटूर नगर निगम (सीसीएमसी) ने कलापत्ती, विलानकुरिची और सरवनमपत्ती के कुछ हिस्सों को कवर करने वाले भूमिगत जल निकासी नेटवर्क के लिए 824 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है।

प्रस्ताव को मंजूरी के लिए नगर प्रशासन निदेशालय को प्रस्तुत कर दिया गया है। नगर निगम परियोजना के लिए लागत अनुमान को अंतिम रूप दे रहा है और प्रारंभिक कार्य पूरा कर रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य शहर के कई नवनिर्मित और विकासशील क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार करना है।

प्रस्तावित नेटवर्क उत्तर और पूर्व क्षेत्रों के उन इलाकों को कवर करेगा जो मौजूदा भूमिगत जल निकासी योजनाओं से बाहर हैं।

वर्तमान में, तमिलनाडु जल आपूर्ति और ड्रेनेज बोर्ड सरवनमपट्टी, थुदियालुर, कवुंडमपालयम, वडावल्ली, वीरकेरलम और वेल्लाकिनार में जल निकासी कार्य कर रहा है।

इस परियोजना की योजना दीर्घकालिक जनसंख्या और सीवेज उत्पादन के अनुमानों के आधार पर बनाई गई है। प्रस्तावित सेवा क्षेत्र में जनसंख्या 2030 तक 1,30,264, 2045 तक बढ़कर 1,72,132 और 2060 तक 2,24,999 होने का अनुमान है। प्रतिदिन सीवेज उत्पादन 2030 में 13.37 मिलियन लीटर, 2045 में 17.66 मिलियन लीटर और 2060 तक 23.09 मिलियन लीटर होने का अनुमान है।

अधिकारियों ने कहा कि अपशिष्ट जल के व्यवस्थित संग्रहण और परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए सीवर नेटवर्क को भूभाग के अनुसार डिजाइन किया गया था।

इस योजना में 10 सीवेज पंपिंग स्टेशन और पांच सीवेज लिफ्टिंग स्टेशन शामिल हैं। नेटवर्क के माध्यम से एकत्रित सीवेज को ओंडीपुदुर में प्रस्तावित उपचार संयंत्र तक पहुंचाया जाएगा।

इस संयंत्र की उपचार क्षमता 17.66 मिलियन लीटर प्रति दिन होगी, और उपचारित अपशिष्ट जल को पास की नोय्याल नदी में छोड़ने का प्रस्ताव है।

इस योजना में लगभग 411 किलोमीटर सीवर पाइपलाइन बिछाना और 15,777 मैनहोल का निर्माण करना शामिल है। लगभग 33,637 घरों को सीवर कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है। एक बार चालू होने के बाद, यह नेटवर्क वार्ड 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22 और 23 के निवासियों को लाभ पहुंचाएगा।

सीसीएमसी आयुक्त कट्टा रवि तेजा ने कहा कि पूरी डीपीआर नगरपालिका प्रशासन निदेशालय को भेज दी गई है।

उन्होंने कहा कि यह योजना उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में मौजूदा भूमिगत जल निकासी परियोजनाओं से बाहर रह गए अधिकांश क्षेत्रों को कवर करेगी।

निगम केंद्रीय वित्त आयोग के राज्य प्रोत्साहन अनुदान घटक के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की योजना बना रहा है। अधिकारियों का मानना है कि यह परियोजना भविष्य की स्वच्छता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि कलापत्ती, विलानकुरिची और सरवनमपत्ती में आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्र का तेजी से विस्तार हो रहा है।

--आईएएनएस

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