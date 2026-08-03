कड़ी सुरक्षा के बीच बांकीपुर, दतिया और मंजलपुर उपचुनावों के लिए मतगणना जारी

नई दिल्ली, 3 अगस्त (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के दतिया, बिहार के बांकीपुर और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनावों के लिए मतों की गिनती सोमवार सुबह शुरू हो गई। परिणाम आज बाद में घोषित किए जाएंगे।

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30 जुलाई को हुए उपचुनावों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि इनसे संबंधित राज्यों की प्रमुख पार्टियों के लिए राजनीतिक महत्व होने की उम्मीद है।

इन तीन निर्वाचन क्षेत्रों में से, मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में 30 जुलाई को हुए मतदान के दौरान 71.44 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

चुनावी मुकाबला मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह के बीच है और दोनों ही पार्टियां अपनी जीत की संभावनाओं को लेकर आश्वस्त हैं।

इस उपचुनाव को भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के लिए पहली चुनावी चुनौती के रूप में भी देखा जा रहा है, जिससे मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी के संगठनात्मक नेतृत्व के लिए इसका परिणाम राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है।

बिहार में, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में डाले गए वोटों की गिनती पटना के काला भवन में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चल रही है।

मतगणना प्रक्रिया की निगरानी कर रहे चुनाव अधिकारियों के बीच 25 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा।

अधिकारियों ने विस्तृत सुरक्षा उपाय किए हैं, जिसके तहत मतगणना शुरू होने तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) को तीन स्तरीय सुरक्षा घेरे में रखा गया था।

इसी बीच, गुजरात के मंजलपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना भी जारी है, जो भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री योगेश पटेल के निधन के बाद आवश्यक हो गया था।

इस निर्वाचन क्षेत्र में 30 जुलाई को हुए मतदान में 37.5 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था।

मांजलपुर में मुख्य मुकाबला भाजपा उम्मीदवार सतीश गोविंदभाई पटेल और कांग्रेस नेता भीखाभाई रबारी के बीच है।

तीनों निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना आगे बढ़ने के साथ ही, राजनीतिक दल रुझानों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं क्योंकि अंतिम परिणाम आज बाद में घोषित होने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

एसएके/एएस