ePaperSubscribe
logo
Advertisement banner
भारत समाचार

कर्नाटक भाजपा एक सितंबर से निकालेगी 200 किमी की पदयात्रा

The HawkT
The Hawk·
🏷
(Updated )
कर्नाटक

बेंगलुरु, 25 अगस्त (आईएएनएस)। कर्नाटक भाजपा 1 से 10 सितंबर तक रायचूर से बेल्लारी के बीच लगभग 200 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकालेगी। पार्टी का कहना है कि इस पदयात्रा का उद्देश्य राज्य की कांग्रेस सरकार की कथित विफलताओं को जनता के सामने लाना है।

बेंगलुरु स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय जगन्नाथ भवन में मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बीवाई विजयेंद्र ने इसकी जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि पदयात्रा के दौरान सरकार पर विकास कार्यों की अनदेखी, किसानों की समस्याएं, गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की कमी, रोजगार सृजन में विफलता, आरक्षण के क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दे, उत्तर कर्नाटक की समस्याएं और सरकारी रिक्त पदों को नहीं भरने जैसे विषयों को उठाया जाएगा।

विजयेंद्र ने कहा कि पदयात्रा 1 सितंबर को रायचूर से शुरू होकर 10 सितंबर को बल्लारी में समाप्त होगी। इसके उद्घाटन और समापन कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है।

उन्होंने कहा, "सरकार की गरीब विरोधी, किसान विरोधी और युवा विरोधी नीतियों को उजागर करने तथा लोगों को जागरूक करने के लिए हमने 10 दिवसीय पदयात्रा का फैसला किया है।"

उन्होंने यह भी बताया कि भाजपा के अलावा जेडीएस के नेता, जिनमें केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी भी शामिल हैं, इस कार्यक्रम को समर्थन देंगे।

विजयेंद्र ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि उसने महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बचने के लिए विधानसभा सत्र को समय से पहले समाप्त कर दिया।

उन्होंने कहा कि भाजपा ने सत्र शुरू होने से पहले मांग की थी कि वाल्मीकि निगम घोटाले में आरोपों का सामना कर रहे मंत्री बी नागेंद्र को मंत्रिमंडल से हटाया जाए और विपक्ष को जनता से जुड़े मुद्दे उठाने का अवसर दिया जाए।

उनके अनुसार, सरकार ने सूखे की स्थिति, केपीएससी भर्ती में कथित अनियमितताएं, सरकारी नियुक्तियां, उत्तर कर्नाटक के मुद्दे, बिदादी टाउनशिप परियोजना और नाइस परियोजना जैसे विषयों पर चर्चा कराने के बजाय सत्र छोटा कर दिया।

विजयेंद्र ने आरोप लगाया, "अगर इन मुद्दों पर चर्चा होती तो सरकार की विफलताएं सामने आ जातीं। इसी डर से मुख्यमंत्री ने सत्र छोटा कर दिया।"

भाजपा नेता ने वाल्मीकि निगम घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि भोवी समुदाय के एक अधिकारी चंद्रशेखर की आत्महत्या के मामले में मिले कथित सुसाइड नोट में एक मंत्री के मौखिक निर्देश पर धन हस्तांतरण का उल्लेख था।

उन्होंने दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री भी यह स्वीकार कर चुके हैं कि घोटाला हुआ था और आबकारी मंत्री केएम शिवलिंगे गौड़ा ने भी बी नागेंद्र को इस मामले में आरोपी बताया था।

विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि सरकार ने विधानसभा में बीपीएल कार्ड रद्द किए जाने, वृद्धावस्था पेंशन, संध्या सुरक्षा पेंशन के भुगतान में देरी और कल्याणकारी योजनाओं की कमियों पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया।

उन्होंने कहा, "लोगों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं होने देकर सरकार ने विधानसभा का समय बर्बाद किया है।"

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर शासन की बजाय रियल एस्टेट परियोजनाओं में अधिक रुचि लेने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि बिदादी टाउनशिप, प्रस्तावित कनकपुरा हवाई अड्डा और नाइस परियोजना रियल एस्टेट से संबंधित हैं और मुख्यमंत्री का ध्यान इन्हीं पर केंद्रित है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अब पार्कों की जमीन पर भी कब्जा करने की कोशिशें की जा रही हैं।

विजयेंद्र ने सरकार पर "दोहरा रवैया" अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ रियल एस्टेट विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवकुमार ने शुरुआत में काफी उत्साह दिखाया था, लेकिन दो महीने से अधिक समय बीतने के बाद उनकी गति धीमी पड़ गई है।

विजयेंद्र ने मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे में देरी को लेकर भी सरकार की आलोचना की और दावा किया कि इससे मंत्रियों के बीच असंतोष पैदा हो गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दारमैया भी मौजूदा घटनाक्रम से संतुष्ट नहीं हैं। इस अवसर पर भाजपा ने प्रस्तावित पदयात्रा के मार्ग का पोस्टर भी जारी किया।

कार्यक्रम में विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक, विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवाड़ी नारायणस्वामी, पूर्व उपमुख्यमंत्री सीएन अश्वथ नारायण, पूर्व मंत्री बी श्रीरामुलु, गाली जनार्दन रेड्डी समेत कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी