कर्नाटक पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए धार्मिक पोशाक पर कोई प्रतिबंध नहीं: प्रियांक खड़गे

बेंगलुरु, 1 अगस्त (आईएएनएस)। कर्नाटक सरकार में गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने शनिवार को साफ किया कि आने वाली पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान धार्मिक कपड़े पहनने पर कोई रोक नहीं है और उन्होंने उम्मीदवारों से गलत जानकारी से गुमराह न होने की अपील की।
खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कांग्रेस सरकार ने उम्मीदवारों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने की व्यापक तैयारी की है।
गृह मंत्री ने बताया कि उम्मीदवारों के हॉल टिकट में पहले ही स्पष्ट रूप से उन चीजों की सूची दी गई है जिनकी अनुमति है और जिनकी नहीं। उन्होंने सभी उम्मीदवारों से तय ड्रेस कोड और परीक्षा दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की।
धार्मिक पहनावे से जुड़े नियमों को स्पष्ट करते हुए प्रियांक खड़गे ने कहा कि जो उम्मीदवार धार्मिक कपड़े पहनकर परीक्षा देना चाहते हैं, उन्हें इसकी अनुमति होगी, बशर्ते वे परीक्षा शुरू होने से ढाई घंटे पहले अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचें ताकि अनिवार्य सुरक्षा और पहचान सत्यापन प्रक्रिया पूरी की जा सके।
उन्होंने कहा, "किसी भी धार्मिक पहनावे पर कोई रोक नहीं है। धार्मिक कपड़े पहनने वाले उम्मीदवारों को जरूरी सुरक्षा जांच पूरी करने के बाद परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी।"
उन्होंने कहा, "मैं सभी उम्मीदवारों से अपील करता हूं कि वे भ्रमित न हों और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा का सामना करें। मैं भर्ती प्रक्रिया में सभी उम्मीदवारों की सफलता की कामना करता हूं।"
यह स्पष्टीकरण पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से पहले आया है, जब परीक्षा केंद्रों पर ड्रेस कोड के नियमों को लेकर चर्चा हो रही है।
राज्य सरकार का कहना है कि परीक्षा पारदर्शिता के साथ आयोजित की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उम्मीदवारों के धार्मिक पहनावे पर रोक लगाए बिना जरूरी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जाए।