कर्नाटक भाजपा प्रमुख ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से कावेरी और मेकेदातु मुद्दों पर मांगा सहयोग

बेंगलुरु, 2 अगस्त (आईएएनएस)। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष और विधायक बी.वाई. विजयेंद्र ने रविवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को एक खुला पत्र लिखा। इसमें उन्होंने कावेरी नदी विवाद पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के साथ बातचीत के दौरान एक राजनेता की तरह समझदारी भरा रवैया अपनाने और मेकेदातु बैलेंसिंग रिजर्वर प्रोजेक्ट के लिए समर्थन देने का आग्रह किया।

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विजयेंद्र ने पत्र में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से अपील की कि वे प्रस्तावित मेकेदातु प्रोजेक्ट को सहयोग की भावना से देखें।

उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट तमिलनाडु के पानी के जायज हिस्से को प्रभावित किए बिना बेंगलुरु की पीने के पानी की जरूरतों को काफी हद तक पूरा कर सकता है। इस प्रोजेक्ट का समर्थन दोनों राज्यों के बीच सहयोग का एक मजबूत प्रतीक बनेगा।

विजयेंद्र ने कहा कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच सदियों से गहरे और स्थायी संबंध रहे हैं, जो साझा इतिहास, संस्कृति, व्यापार और लोगों के बीच करीबी रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों राज्य आपसी सम्मान और सद्भावना के आधार पर भाई-राज्यों की तरह रहे हैं।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लाखों तमिल लोगों ने कर्नाटक, खासकर बेंगलुरु को अपना घर बनाया है और इसके विकास में अहम योगदान दिया है, जबकि तमिलनाडु में रहने और काम करने वाले कन्नडिगा लोगों ने भी पड़ोसी राज्य की तरक्की और खुशहाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यह आपसी निर्भरता लोगों के बीच के उस रिश्ते को दिखाती है जो राज्य की सीमाओं से परे है।

विजयेंद्र ने माना कि पड़ोसी राज्यों के बीच मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन उन्होंने कहा कि अहम बात यह है कि उन्हें कैसे सुलझाया जाता है।

उन्होंने बेंगलुरु में तिरुवल्लुवर की मूर्ति लगाने से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दे का जिक्र किया और कहा कि आखिरकार इसे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा की सूझबूझ और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि की उदारता से सुलझाया गया। उनके नजरिए से यह साबित हुआ कि जब लोगों के व्यापक हित को प्राथमिकता दी जाती है, तो मुश्किल मुद्दों को भी सुलझाया जा सकता है।

कावेरी मुद्दे पर कर्नाटक के सीएम डी.के. शिवकुमार से बातचीत करने के लिए तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय के जल्द ही बेंगलुरु आने की खबरों का जिक्र करते हुए विजयेन्द्र ने उनसे अपील की कि वे कर्नाटक के किसानों और नागरिकों के प्रति सहानुभूति और राजनेता वाली समझदारी की भावना के साथ बातचीत करें।

कावेरी को बेंगलुरु और उसके बेसिन में बसे कई कस्बों की जीवनरेखा बताते हुए विजयेंद्र ने कहा कि कर्नाटक में रहने वाले कन्नड़ और तमिल दोनों समुदायों के लाखों लोग पीने के पानी के लिए इस नदी पर निर्भर हैं। ऐसे समय में जब अनिश्चित मानसून ने किसानों और नागरिकों पर भारी दबाव डाला है, उन्होंने कहा कि उनकी चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

यह उम्मीद जताते हुए कि सी. जोसेफ विजय कर्नाटक की जायज चिंताओं का सम्मान करते हुए तमिलनाडु के हितों की रक्षा करेंगे, विजयेंद्र ने कहा कि इस तरह का नजरिया पड़ोसी राज्यों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करेगा। उन्होंने पत्र का समापन इस संदेश के साथ किया, "कावेरी हमारे लोगों को बांटने के बजाय उन्हें एकजुट करे।"

--आईएएनएस

ओपी/वीसी