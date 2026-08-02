केरल में बारिश का कहर: आठ लोगों की मौत, लापता की तलाश जारी, मुख्यमंत्री ने सहायता का दिया आश्वासन

तिरुवनंतपुरम, 2 अगस्त (आईएएनएस)। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशान ने रविवार को पुष्टि की कि राज्य में बारिश से संबंधित आपदाओं में अब तक आठ लोगों की जान जा चुकी है और 13 लोग घायल हुए हैं, जबकि आठ लोग अभी भी लापता हैं। उन्होंने परिवार के सदस्यों, घरों और आजीविका खोने वालों के लिए वित्तीय सहायता का आश्वासन भी दिया।

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केरल के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "राज्य में भारी बारिश से हुई आपदा के संबंध में राजस्व मंत्री, जिलों के लिए जिम्मेदार मंत्रियों और जिला प्रशासनों के साथ बातचीत जारी है।"

उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सफाई अभियान शुरू हो गया है और उन्होंने राजनीतिक कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवी संगठनों से सफाई प्रयासों में भाग लेने का आग्रह किया। सरकार की ओर से पूरा समर्थन प्रदान किया जाएगा।"

इसके अलावा, मुख्यमंत्री सतीशन ने कहा, "नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 5792 लोगों को 209 राहत शिविरों में स्थानांतरित किया गया है। 27 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं और 196 घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है।"

उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार मृतकों के परिवारों और उन लोगों को सहायता सुनिश्चित करेगी जिन्होंने अपने घर और आजीविका खो दी है।

मुख्यमंत्री सतीशान ने कहा, "पहाड़ी क्षेत्रों में सतर्कता जारी रखनी होगी। हालांकि बारिश की मात्रा कम हो गई है, लेकिन किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जनप्रतिनिधि और स्वयंसेवी कार्यकर्ता राहत कार्यों में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। किसी भी जरूरत के लिए सरकारी व्यवस्थाओं से संपर्क किया जा सकता है।"

इसी बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने केरल के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसमें पथानामथिट्टा, अलाप्पुझा, कोट्टायम, एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में भारी बारिश और अचानक बाढ़, भूस्खलन और सड़क और पड़ोस में बाढ़ की संभावना की चेतावनी दी है।

इसके अलावा, केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) के अंतर्गत आने वाले बांधों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। जिनमें मूझियार, कल्लारकुट्टी, एराट्टयार, लोअर पेरियार और पेरिंगलकुट्टू बांधों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कुट्टयाडी बांध के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

इससे पहले, शनिवार सुबह आईएमडी ने पथानामथिट्टा, इडुक्की और केरल के अन्य जिलों के लिए औपचारिक रूप से रेड अलर्ट जारी किया था। लेकिन तब तक भारी बारिश ने क्षेत्र में तबाही मचा दी थी और आपदा का रूप ले लिया था।

--आईएएनएस

एसएके/एएस