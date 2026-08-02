केरल में भारी बारिश से हुई मौतों पर प्रियंका गांधी ने शोक व्यक्त किया

तिरुवनंतपुरम, 2 अगस्त (आईएएनएस)। कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को केरल में भारी बारिश से हुई जानमाल की हानि और व्यापक तबाही पर गहरा शोक व्यक्त किया। राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति, भूस्खलन और बारिश से संबंधित अन्य घटनाएं जारी हैं।

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बारिश से संबंधित घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और लापता लोगों के जल्द मिलने की उम्मीद जताई। उन्होंने आपदा में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की।

वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी ने भी बारिश से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और लापता लोगों की सुरक्षित वापसी और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की।

उन्होंने कहा कि वीडी सतीशान के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार राहत एवं बचाव अभियान चला रही है और उन्होंने कांग्रेस और यूडीएफ कार्यकर्ताओं से प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आग्रह किया।

वहीं, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि केरल में भारी बारिश से हुई तबाही से मैं बेहद दुखी हूं। जिन लोगों की जान गई है, उनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर करे कि जो लोग अभी भी लापता हैं, वे सुरक्षित मिल जाएं और घायल जल्द स्वस्थ हो जाएं।

राहत उपायों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार प्रभावित परिवारों की सहायता और राहत एवं पुनर्वास कार्यों के समन्वय के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों से अधिकारियों और प्रभावित समुदायों को हर संभव सहयोग देने का आह्वान किया।

ये बयान तब आए जब लगातार हो रही बारिश ने कई जिलों में बाढ़ और भूस्खलन को जन्म दिया। भारी बारिश के बाद नदियां और नाले उफान पर आ गए, निचले इलाके जलमग्न हो गए और कई जगहों पर सड़क संपर्क टूट गया।

अधिकारियों ने भूस्खलन संभावित पहाड़ी क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखी है।

--आईएएनएस

एमएस/