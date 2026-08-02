केरल में भारी बारिश की वजह से हुई आठ लोगों की मौत पर राहुल गांधी ने जताया दुख

नई दिल्ली, 2 अगस्त (आईएएनएस)। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केरल में भारी बारिश से हुई तबाही की वजह से आठ लोगों की मौत पर दुख जताया है।

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राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि केरल में भारी बारिश से हुई तबाही से मैं बेहद दुखी हूं। जिन आठ लोगों की जान गई है, उनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर करे कि लापता लोग जल्द से जल्द मिल जाएं और घायलों का शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों की सहायता और राहत एवं राहत कार्यों के समन्वय के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों से इन प्रयासों में हर संभव सहयोग करने का आग्रह करता हूं। कृपया सतर्क रहें, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में, और अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें। इस कठिन घड़ी में केरल एकजुट है। मैं हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ा हूं।

इससे पहले केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशान ने रविवार को पुष्टि की कि राज्य में बारिश से संबंधित आपदाओं में अब तक आठ लोगों की जान जा चुकी है और 13 लोग घायल हुए हैं, जबकि आठ लोग अभी भी लापता हैं। उन्होंने परिवार के सदस्यों, घरों और आजीविका खोने वालों के लिए वित्तीय सहायता का आश्वासन भी दिया।

केरल के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "राज्य में भारी बारिश से हुई आपदा के संबंध में राजस्व मंत्री, जिलों के लिए जिम्मेदार मंत्रियों और जिला प्रशासनों के साथ बातचीत जारी है।"

उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सफाई अभियान शुरू हो गया है और उन्होंने राजनीतिक कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवी संगठनों से सफाई प्रयासों में भाग लेने का आग्रह किया। सरकार की ओर से पूरा समर्थन प्रदान किया जाएगा।"

इसके अलावा, मुख्यमंत्री सतीशन ने कहा, "नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 5792 लोगों को 209 राहत शिविरों में स्थानांतरित किया गया है। 27 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं और 196 घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है।"

उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार मृतकों के परिवारों और उन लोगों को सहायता सुनिश्चित करेगी जिन्होंने अपने घर और आजीविका खो दी है।

मुख्यमंत्री सतीशान ने कहा, "पहाड़ी क्षेत्रों में सतर्कता जारी रखनी होगी। हालांकि बारिश की मात्रा कम हो गई है, लेकिन किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जनप्रतिनिधि और स्वयंसेवी कार्यकर्ता राहत कार्यों में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। किसी भी जरूरत के लिए सरकारी व्यवस्थाओं से संपर्क किया जा सकता है।"

--आईएएनएस

एमएस/