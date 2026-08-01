केरल में भारी बारिश का असर, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा स्थगित

तिरुवनंतपुरम, 1 अगस्त (आईएएनएस)। केरल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और बाढ़-भूस्खलन जैसे हालात के बीच राज्य सरकार ने 2 अगस्त को आयोजित होने वाली स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट (एसईटी) परीक्षा को स्थगित कर दिया है। उच्च शिक्षा मंत्री के कार्यालय ने शनिवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि परीक्षा की नई तिथि बाद में अधिसूचित की जाएगी।
सरकार ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे परीक्षा से जुड़े ताजा अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें। फिलहाल संशोधित परीक्षा तिथि की घोषणा नहीं की गई है।
राज्य में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई जिलों में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं के चलते परिवहन व्यवस्था बाधित है, जबकि कई इलाकों का संपर्क भी टूट गया है। इसी स्थिति को देखते हुए अभ्यर्थियों की सुरक्षा और आवागमन में होने वाली कठिनाइयों के मद्देनजर परीक्षा स्थगित करने का फैसला लिया गया।
इस बीच, केरल में मूसलाधार बारिश ने व्यापक तबाही मचाई है। शनिवार तक राज्य में भूस्खलन और मकान ढहने की अलग-अलग घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक महिला अब भी लापता है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचाया गया है।
सबसे अधिक प्रभावित पथानामथिट्टा, इडुक्की और कोट्टायम जिले हैं। पथानामथिट्टा में 330 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई, जिससे पंबा नदी उफान पर आ गई और कई इलाके जलमग्न हो गए। कई सड़कें डूब गईं, बिजली आपूर्ति ठप हो गई और एनडीआरएफ, पुलिस तथा फायर एंड रेस्क्यू टीमों द्वारा बड़े पैमाने पर राहत एवं बचाव अभियान चलाया जा रहा है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पथानामथिट्टा, कोट्टायम, इडुक्की, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड समेत कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों को नदी किनारे तथा भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है।