कोलकाता पुलिस में फेरबदल, अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में 18 इंस्पेक्टरों का तबादला

कोलकाता, 1 अगस्त (आईएएनएस)। कोलकाता पुलिस ने एक और प्रशासनिक फेरबदल करते हुए शहर भर के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों और यूनिट्स में तैनात 18 इंस्पेक्टरों का तबादला कर दिया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

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कोलकाता पुलिस कमिश्नर अजय नंद के आदेश के अनुसार, सौमित्र बसु को दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर पुलिस स्टेशन का ऑफिसर-इन-चार्ज (ओसी) फिर से नियुक्त किया गया है। हालांकि शुक्रवार को उन्हें असिस्टेंट कमिश्नर (एसी) के पद पर प्रमोट किया गया था, लेकिन लालबाजार स्थित शहर के पुलिस मुख्यालय ने उन्हें नए पद पर रहते हुए भी भवानीपुर पुलिस स्टेशन का कामकाज संभालने का निर्देश दिया है।

इस साल की शुरुआत में विधानसभा चुनावों से पहले सौमित्र बसु को भवानीपुर पुलिस स्टेशन का इंचार्ज बनाया गया था। बाद में उनका तबादला कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) में कर दिया गया था। हालिया फेरबदल के तहत, भवानीपुर के पूर्व ओसी राजीव चटर्जी को एसटीएफ में इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात किया गया है।

इस बीच, पहले ट्रैफिक पुलिस में रहे सायन बिस्वास को मेटियाब्रुज पुलिस स्टेशन का ओसी नियुक्त किया गया है। प्रतीक मुर्मू, जो रवींद्र सरोवर पुलिस स्टेशन में एडिशनल ओसी के तौर पर काम कर रहे थे, उन्हें गार्डन रीच पुलिस स्टेशन का ओसी बनाया गया है। मेटियाब्रुज पुलिस स्टेशन में एडिशनल ओसी सुरजीत भट्टाचार्य को हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एडिशनल ओसी के तौर पर तैनात किया गया है, जबकि एनफोर्समेंट ब्रांच (ईबी) के दीपक बसाक को न्यू अलीपुर पुलिस स्टेशन का एडिशनल ओसी नियुक्त किया गया है। इस प्रक्रिया के तहत पुलिस स्टेशन स्तर पर कई अन्य अहम नियुक्तियों में भी फेरबदल किया गया है।

ये नए तबादले पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 14 जुलाई को 33 आईपीएस अधिकारियों के फेरबदल के कुछ हफ्तों बाद हुए हैं। इस तबादले में आईपीएस अधिकारी सुप्रतिम सरकार को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (सीआईडी) के एडिशनल डायरेक्टर जनरल (एडीजी) और राज्य इंटेलिजेंस प्रमुख के पद से हटाकर टेलीकम्युनिकेशंस के एडीजी पद पर भेजा गया था। वहीं, करेक्शनल सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल नटराजन रमेश बाबू को नया राज्य इंटेलिजेंस प्रमुख नियुक्त किया गया था।

--आईएएनएस

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