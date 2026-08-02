कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के 'सीता कौन थीं' वाले बयान पर साधु-संतों ने जताई आपत्ति

नई दिल्ली, 2 अगस्त (आईएएनएस)। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के 'सीता कौन थीं' वाले बयान पर देशभर के साधु-संतों ने आपत्ति जताई है। साधु-संतों ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से सनातन विरोधी रही है और इसकी झलक एक बार फिर प्रमोद तिवारी के बयान से स्पष्ट हो गई।

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कांग्रेस सांसद ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। इसी दौरान उन्होंने पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की।

प्रमोद तिवारी के बयान पर आईएएनएस से बातचीत में संत वरुण दास ने कहा कि प्रमोद तिवारी एक वरिष्ठ और सम्मानित कांग्रेस नेता हैं, जिन्होंने वकालत भी की है, फिर भी उन्हें भगवान राम के जीवन और रामायण के बारे में कम जानकारी है। राम जन्मभूमि भगवान राम की जन्मभूमि है, जहां रामलला की उनके बचपन के रूप में उनके चार भाइयों के साथ पूजा की जाती है। अगर कोई माता सीता के साथ भगवान राम के दर्शन करना चाहता है, तो उसे कनक भवन मंदिर जाना चाहिए, जहां भगवान राम और माता सीता अपनी शादी के बाद एक साथ विराजमान हैं।

महंत विष्णु दास ने कहा, "कांग्रेस सनातन धर्म और भगवान राम के खिलाफ है। जब प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर गए थे, तब उन्होंने सीता-राम के बारे में क्यों नहीं कहा? उन्हें सीता-राम इसलिए नहीं दिखते क्योंकि उनका मन पवित्र नहीं है। प्रमोद तिवारी ने जो कहा वह पूरी तरह से झूठ है। ऐसे लोगों की कड़ी निंदा होनी चाहिए और उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। भारत माता सीता और भगवान राम का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती।"

महंत देवेशाचार्य ने कहा, "उनका बयान बहुत निंदनीय है। वह एक ब्राह्मण, एक बुद्धिजीवी, और एक सम्मानित राजनेता माने जाते हैं। उनका ऐसा बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर वह माता जानकी के दर्शन करना चाहते हैं, तो उन्हें अयोध्या आना चाहिए। राम मंदिर राम लल्ला को समर्पित है, जहां भगवान राम अपने चार भाइयों के साथ विराजमान हैं। अयोध्या में माता जानकी से जुड़ी कई प्रमुख जगहें हैं और हम खुशी-खुशी उनकी यात्रा की सुविधा देंगे।"

साकेत भवन के प्रमुख महंत सीताराम दास ने कहा, "प्रमोद तिवारी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उनके नेता भगवान राम, देश और सनातन धर्म के खिलाफ हैं। ऐसे लोग, जो विदेशी संस्कृति को अपनाते हैं, उन्हें विदेश भेज देना चाहिए। वह राम विरोधी और देश विरोधी हैं। जो लोग भगवान राम और सनातन धर्म का विरोध करते हैं, वे कड़ी सार्वजनिक निंदा के हकदार हैं।

--आईएएनएस

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