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भारत समाचार

लकड़ी परिवहन पास पर 100 रुपए रिश्वत लेने का आरोप, गुजरात एसीबी ने वन रक्षक समेत दो को पकड़ा

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कच्छ (गुजरात), 25 अगस्त (आईएएनएस)। गुजरात भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मंगलवार को कच्छ जिले के भचाऊ तालुका स्थित सूरजबाड़ी वन चेकपोस्ट पर रिश्वत लेते हुए एक निजी व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा। इस मामले में एक वन रक्षक का नाम भी आरोपी के रूप में सामने आया है।

एसीबी के अनुसार, उसे सूचना मिली थी कि सूरजबाड़ी वन चेकपोस्ट पर तैनात कुछ अधिकारी, कर्मचारी और उनके कथित सहयोगी कच्छ से लकड़ी लेकर जाने वाले वाहनों के चालकों से अवैध वसूली कर रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक, लकड़ी परिवहन के ट्रांजिट पास पर मुहर लगाने और रजिस्टर में प्रविष्टि करने के बदले 100 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक की रिश्वत मांगी जा रही थी।

एसीबी ने बताया कि उसे यह जानकारी गोपनीय शिकायतों के माध्यम से मिली थी। इसके बाद एक सतर्क नागरिक की मदद से ट्रैप की योजना बनाई गई।

24 अगस्त को की गई कार्रवाई के दौरान, जमनासा उस्मान सैयद, निवासी बुधर मोरा, तहसील अंजार (कच्छ), ने कथित तौर पर ट्रांजिट पास पर मुहर लगाने और आवश्यक प्रविष्टि करने के बदले 100 रुपए की मांग की।

एसीबी के मुताबिक, सैयद यह काम भचाऊ नॉर्मल रेंज में तैनात वन रक्षक हर्षभाई हेमराजभाई चौधरी के कहने पर कर रहा था। सैयद ने जैसे ही 100 रुपए की रिश्वत स्वीकार की, एसीबी की टीम ने उसे पकड़ लिया।

एजेंसी ने बताया कि रिश्वत की राशि 100 रुपए बरामद कर ली गई है। कथित अपराध का स्थान भचाऊ स्थित सूरजबाड़ी वन चेकपोस्ट का कार्यालय बताया गया है।

जांच एजेंसी के अनुसार, यह रकम विशेष रूप से लकड़ी ले जा रहे वाहन के ट्रांजिट पास पर मुहर लगाने और उसका पंजीकरण करने के लिए मांगी गई थी।

इस मामले की जांच गांधीधाम स्थित कच्छ (पूर्व) एसीबी पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक एचवी चौधरी ने की।

एसीबी ने रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में जमनासा उस्मान सैयद और वन रक्षक हर्ष चौधरी दोनों को आरोपी बनाया है।

--आईएएनएस

एसीबी/डीकेपी