झारखंड भाजपा प्रदेश कमेटी की बैठक में छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन को नैतिक समर्थन देने का फैसला

रांची, 16 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी की जांच की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों को भाजपा ने नैतिक समर्थन देने का फैसला किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि राज्य सरकार को पिछले सात वर्षों में हुई सभी भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए।

रामगढ़ स्थित भाजपा जिला कार्यालय में रविवार को प्रदेश पदाधिकारियों और सभी मोर्चों के अध्यक्षों की मासिक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता आदित्य साहू ने की। इसमें नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में आदित्य साहू ने कहा कि छात्र पिछले 21 दिनों से शांतिपूर्ण और मर्यादित तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मुख्य मांग पिछले सात वर्षों में हुई भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच है। इसके बावजूद सरकार इस मांग पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही है।

साहू ने आरोप लगाया कि पिछले सात वर्षों में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से छात्रों की मांग नहीं माने जाने के कारण आंदोलन और तेज हो रहा है। बारिश के बीच छात्र भूखे-प्यासे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। उन्होंने कहा कि अब यह मुद्दा केवल झारखंड तक सीमित नहीं रहा है। देश के दूसरे हिस्सों में भी इसकी चर्चा हो रही है।

उन्होंने दावा किया कि हाल में दिल्ली में एनडीए के सांसदों ने छात्रों के समर्थन में आवाज उठाई और पैदल मार्च किया। आदित्य साहू ने दिल्ली में हुए छात्र प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड के छात्र जिस तरह शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं, वह लोकतांत्रिक तरीके का उदाहरण है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि रविवार की बैठक पार्टी की नियमित मासिक बैठक थी। इसमें पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा और आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि प्रदेश पदाधिकारियों की अगली बैठक दुमका में होगी। इससे पहले भाजपा नेताओं ने जिला कार्यालय परिसर में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत पौधरोपण किया।

बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, नीलकंठ सिंह मुंडा, बालमुकुंद सहाय, डॉ. प्रदीप वर्मा, सुनील सोरेन, मुनेश्वर साहू और गीता कोड़ा, प्रदेश महामंत्री गणेश मिश्रा, अमर कुमार बाउरी और मनोज सिंह समेत प्रदेश पदाधिकारी और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष मौजूद रहे।

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