झारखंड के रामगढ़ में वज्रपात से मां-बेटी समेत तीन की मौत, दो अन्य घायल

रामगढ़, 2 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड के रामगढ़ जिले में रविवार को तेज बारिश के दौरान अलग-अलग स्थानों पर हुई वज्रपात की घटनाओं में मां-बेटी समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला और एक बालिका घायल हो गईं। सभी घटनाएं पतरातू थाना क्षेत्र के दो गांवों में हुईं।
पुलिस और स्थानीय प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, पहली घटना सांकुल गांव में हुई। यहां खेत में काम कर रही रेखा देवी और उनकी बेटी रोशनी कुमारी वज्रपात की चपेट में आ गईं। दोनों को स्थानीय लोगों की मदद से पतरातू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
मृतका रेखा देवी के पति का नाम भीखू राम बताया गया है। दूसरी घटना पलानी गांव में हुई, जहां खेत में काम कर रहीं सुलेखा देवी, सुनीता देवी और कंचन कुमारी वज्रपात की चपेट में आ गईं। तीनों को 108 एंबुलेंस की मदद से पतरातू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यहां चिकित्सकों ने सुलेखा देवी को मृत घोषित कर दिया, जबकि सुनीता देवी और कंचन कुमारी को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल, रामगढ़ रेफर कर दिया गया।
मृतका सुलेखा देवी के पति का नाम सुरेंद्र उरांव बताया गया है। घायल दोनों की हालत पर चिकित्सकों की निगरानी रखी जा रही है।
बता दें कि रविवार को जिले के कई इलाकों में तेज बारिश के साथ गरज-चमक और वज्रपात की घटनाएं हुईं। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, खेतों और पेड़ों के नीचे जाने से बचने तथा मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की है। झारखंड में इस वर्ष 11 जून को मानसून के आगमन के बाद वज्रपात की घटनाओं में 35 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं।