जैश से जुड़े व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद भाजपा विधायक ने दुर्गापुर के निवासियों से की सतर्क रहने की अपील

कोलकाता, 2 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के बर्धमान शहर में जैश-ए-मोहम्मद के सहयोगी हमीम मंडल की गिरफ्तारी के बाद दुर्गापुर पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक चंद्र शेखर बनर्जी ने रविवार को लोगों से कहा कि वे अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देने से पहले किरायेदार की पृष्ठभूमि की जांच कर लें।

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विधायक ने दुर्गापुर में कई हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और सोसायटियों का दौरा किया और लोगों को चेतावनी दी। उन्होंने पड़ोसी पूर्वी बर्धमान जिले से जैश-ए-मोहम्मद के एक सहयोगी की हालिया गिरफ्तारी का जिक्र किया।

विधायक ने दुर्गापुर के सबसे बड़े रिहायशी कॉम्प्लेक्स 'तपाबन सिटी' में लोगों से मुलाकात की।कांकसा इलाके में स्थित इस ऊंची इमारत वाले कॉम्प्लेक्स में कई टावर हैं और यहां हजारों लोग रहते हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग काम के सिलसिले में अपने परिवारों के साथ यहां रहते हैं और अनजान लोग अक्सर यहां आते-जाते रहते हैं।

कुछ साल पहले कोयला व्यापारी राजू झा से जुड़े मामले के एक आरोपी को इसी कॉम्प्लेक्स से गिरफ्तार किया गया था। पड़ोसी जिले में एक आतंकी सहयोगी की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन इस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को लेकर सतर्क हो गया है। हालांकि, नागरिकों का जागरूक रहना भी बहुत जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए भाजपा विधायक ने तपाबन सिटी के निवासियों से सतर्क रहने की अपील की।

उन्होंने निवासियों से कहा, "अगर आप अपना फ्लैट किराए पर देते हैं, तो किरायेदार के जरूरी दस्तावेज जैसे आधार और वोटर आईडी कार्ड की कॉपी स्थानीय पुलिस स्टेशन में जमा करें। साथ ही अगर आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि दिखे, तो प्रशासन को सूचित करें।

2024 में, पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने बांग्लादेश के एक चरमपंथी संगठन से जुड़े होने के आरोप में कांकसा से एक छात्र और पांच अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। उन पर एक इस्लामी चरमपंथी समूह से संबंध होने का शक था।

31 जुलाई को पूर्वी बर्धमान जिले के रेनेसां हाउसिंग में किराए के मकान से हमीम मंडल की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन ने दुर्गापुर के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को लेकर अपनी सतर्कता बढ़ा दी है।

पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने शनिवार को खुलासा किया कि जैश-ए-मोहम्मद ने नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' द्वारा आयोजित हालिया विरोध रैली में गड़बड़ी करने की योजना बनाई थी। यह खुलासा हमीम मंडल और उसकी सहयोगी अर्पिता सरकार की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद हुआ।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी