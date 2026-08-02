जेनजी के दृष्टिकोण, प्राथमिकताएं और तरीके पारंपरिक आंदोलनों से बिल्कुल अलग: वीसीके

चेन्नई, 2 अगस्त (आईएएनएस)। विदुथलाई चिरुथिगल काची (वीसीके) के अध्यक्ष थोल. थिरुमावलवन ने रविवार को कहा कि भारत की नई पीढ़ी एक शक्तिशाली और अप्रत्याशित राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर रही है। लामबंदी और विरोध प्रदर्शन के उनके अपरंपरागत तरीके पारंपरिक राजनीतिक रणनीतियों को चुनौती दे रहे हैं और सरकारों को प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

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एक कार्यक्रम में बोलते हुए थिरुमावलवन ने कहा कि राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए यह अनुमान लगाना तेजी से मुश्किल होता जा रहा है कि युवा क्या चाहते हैं और वे किस तरह के सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की उम्मीद करते हैं।

वीसीके अध्यक्ष ने कहा कि युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण, प्राथमिकताएं और तरीके पारंपरिक राजनीतिक आंदोलनों से बिल्कुल अलग हैं।

हाल ही में हुए युवा नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए वीसीके नेता ने कहा कि बड़ी संख्या में युवाओं ने लामबंदी की और केंद्र सरकार पर दबाव बनाने में सफल रहे।

उन्होंने कहा कि युवा कार्यकर्ताओं द्वारा चलाए गए अभियान (सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से) तेजी से गति पकड़ने और राजनीतिक व्यवस्था को आश्चर्यचकित करने की क्षमता प्रदर्शित कर चुके हैं।

थिरुमावलवन ने कहा कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों सहित पारंपरिक विपक्षी दलों ने वर्षों से प्रमुख सार्वजनिक मुद्दों पर कई विरोध प्रदर्शन आयोजित किए हैं।

हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि प्रदर्शनकारियों की नवीनतम पीढ़ी ने यह दिखाया है कि विकेंद्रीकृत लामबंदी, ऑनलाइन अभियान और आंदोलन के अपरंपरागत तरीके कभी-कभी स्थापित तरीकों की तुलना में अधिक तेजी से राजनीतिक परिणाम दे सकते हैं।

उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का उदाहरण देते हुए दावा किया कि युवा पीढ़ी द्वारा बनाए गए निरंतर दबाव ने राजनीतिक कार्रवाई को मजबूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वीसीके अध्यक्ष ने कहा कि यदि इस मुद्दे को केवल पारंपरिक पार्टी-नेतृत्व वाले प्रदर्शनों के माध्यम से उठाया जाता, तो शायद इतनी त्वरित प्रतिक्रिया संभव नहीं होती।

थिरुमावलवन के अनुसार, इस घटनाक्रम ने समकालीन राजनीति पर इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव को भी रेखांकित किया है।

पिछली पीढ़ियां जहां विरोध प्रदर्शनों को आयोजित करने के लिए काफी हद तक राजनीतिक दलों, छात्र संगठनों और स्थापित नेतृत्व संरचनाओं पर निर्भर थीं वहीं, जेनजी डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से लगभग तुरंत संवाद कर सकती है, लामबंद कर सकती है और मुद्दों को बढ़ा सकती है।

वीसीके प्रमुख ने कहा कि राजनीतिक भागीदारी के ये उभरते स्वरूप सरकारों को अस्थिर करने में सक्षम हैं क्योंकि ये आवश्यक रूप से परिचित वैचारिक या संगठनात्मक पैटर्न का पालन नहीं करते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि इससे पारंपरिक राजनीतिक दलों के लिए युवा भावनाओं की दिशा का अनुमान लगाना भी मुश्किल हो जाता है।

थिरुमावलवन ने कहा कि राजनीतिक संगठनों को युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं और बदलते तौर-तरीकों को समझना होगा, और कहा कि आने वाले वर्षों में जेनजी सार्वजनिक चर्चा, चुनावी राजनीति और देश की व्यापक राजनीतिक दिशा को तेजी से प्रभावित कर सकती है।

--आईएएनएस

एमएस/