ट्रांसपोर्ट को तेज करने के लिए जल्द ही 100 आधुनिक बस स्टैंड बनेंगे: सम्राट चौधरी

जमुई, 16 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को राज्य सरकार की 100 नए बस स्टैंड बनाने की योजना का ऐलान किया। इन बस स्टैंड में सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। इनका मकसद सड़क परिवहन कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

यह घोषणा जमुई जिले में मुख्यमंत्री द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा के अनावरण के दौरान की गई।

सम्राट चौधरी ने झाझा (जमुई) में बोधवा बस स्टैंड के पास प्रतिमा का अनावरण करके सरदार पटेल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनके दिखाए रास्ते पर चलना हम सभी का परम कर्तव्य है।

सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल की अटूट इच्छाशक्ति, देशभक्ति और देश की एकता व अखंडता के प्रति समर्पण हमेशा देश के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने के लिए 100 से ज्यादा आधुनिक और अत्याधुनिक बस स्टैंड बनाए जाएंगे।

बाद में, लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपने, यानी समृद्ध बिहार बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है।

बिहार और देश के विकास के विजन का जिक्र करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का विजन और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समृद्ध बिहार का विजन उनकी सरकार की दिशा तय करेगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिजली, ट्रांसपोर्ट, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग जैसे क्षेत्रों में लगातार काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पूरे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बना रही है और सुविधाओं को अपग्रेड कर रही है, जिसमें 36 जिला अस्पतालों में सर्जिकल प्रक्रियाओं की सुविधा भी शामिल है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि बिहार के लोग स्वस्थ, शिक्षित और समृद्ध हों।

--आईएएनएस

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