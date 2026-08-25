जम्मू में 7 साल से फरार दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, 2019 में पुलिस हिरासत से भागा था

जम्मू, 25 अगस्त (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को सात वर्षों से फरार चल रहे दुष्कर्म के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बचता फिर रहा था और वर्ष 2019 में पुलिस हिरासत से भी फरार हो गया था।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान तौसीफ अहमद के रूप में हुई है, जो रियासी जिले का रहने वाला है। वह एक महिला के अपहरण और दुष्कर्म से जुड़े मामले में वांछित था।

अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए जम्मू क्षेत्र में लंबे समय से सर्च अभियान चलाया जा रहा था। विस्तृत जांच और लगातार निगरानी के बाद पुलिस टीम ने उसके ठिकाने का पता लगाया और जम्मू में उसे गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के मुताबिक, हिरासत से भागने के बाद तौसीफ अहमद ने अपनी पहचान छिपाने के लिए कई तरीके अपनाए। वह कथित तौर पर 'मोहम्मद साहिल' नाम से एक फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल कर रहा था ताकि पुलिस की नजरों से बच सके।

अधिकारियों का कहना है कि लंबी जांच के बाद पुलिस को उसकी गतिविधियों और मौजूदगी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। इस बीच, पुलिस श्रीनगर केंद्रीय जेल से फरार हुए दो अन्य आरोपियों की तलाश में भी जुटी हुई है।

पुलिस के अनुसार, 23 अगस्त को नाबालिगों से यौन अपराध के मामलों में आरोपी दो कैदी श्रीनगर सेंट्रल जेल से फरार हो गए थे।

इनमें पहला आरोपी मुख्तार अहमद गुज्जर है, जो अनंतनाग का निवासी है। उसके खिलाफ सौरा पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में पॉक्सो एक्ट सहित कई गंभीर धाराएं लगी हुई हैं।

दूसरा आरोपी फरमान खान है, जो लार पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में वांछित है। उस पर भी पॉक्सो अधिनियम और अन्य आपराधिक धाराओं के तहत आरोप हैं।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दोनों फरार आरोपियों के खिलाफ आधिकारिक लुकआउट नोटिस जारी किया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को इनके बारे में कोई जानकारी मिले तो वे तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें या 112 नंबर पर सूचना दें।

पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों की तलाश के लिए व्यापक अभियान जारी है और जल्द उन्हें पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।

--आईएएनएस

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