जम्मू-कश्मीर: उधमपुर में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर तलाशी अभियान जारी

जम्मू, 16 अगस्त (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में अज्ञात व्यक्तियों की गतिविधि की सूचना मिलने के बाद रविवार को संयुक्त सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया।

अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिलने के बाद संयुक्त बलों ने उधमपुर जिले के रामनगर के जोफर इलाके में एक व्यापक घेराबंदी और तलाशी अभियान (सीएएसओ) शुरू किया।

दो से तीन अज्ञात व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधि के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया।

अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिलने के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस, उसके विशेष अभियान समूह (एसओजी) और सेना की संयुक्त टीमों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया, जो अभी भी जारी है।

आतंकवादी गतिविधियों के बारे में हालिया सूचनाओं के बाद सुरक्षा बलों ने जम्मू क्षेत्र में बहु-जिला आतंकवाद विरोधी अभियान और क्षेत्रव्यापी तलाशी अभियान तेज कर दिए हैं।

जम्मू-कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था अभी भी पूरी तरह सक्रिय है, और सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस (विशेष अभियान समूह सहित) और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की संयुक्त टीमें कड़ी निगरानी रख रही हैं।

हाल ही में, डोडा जिले के रामतुंड शिखर पर चार संदिग्ध विदेशी और स्थानीय आतंकवादियों के चढ़ने का वीडियो सामने आने के बाद एक व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया गया।

चूंकि यह पर्वतीय क्षेत्र डोडा को उधमपुर से जोड़ने वाली सियोज धार पर्वतमाला के निकट स्थित है, इसलिए घने जंगलों से होकर संभावित पारगमन और भागने के मार्गों को बंद करने के लिए जिले की सीमाओं पर अतिरिक्त बल तैनात किए गए।

राजौरी जिले के मांजकोट सेक्टर के गंभीर मुगलान के डोरीमल जंगलों में सुरक्षा बलों ने एक बड़ा संयुक्त अभियान तेज कर दिया है।

विदेशी आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका वाले प्राकृतिक गुफा तंत्रों की तलाशी के लिए सुरक्षा बल सक्रिय रूप से ड्रोन, हेलीकॉप्टर और खोजी कुत्तों का उपयोग कर रहे हैं। पुंछ जिले में, धारा संगला, गुज्जर नार और खेरोवाली धोक वन गांवों में घेराबंदी और तलाशी अभियान (सीएएसओ) चलाया गया।

इस सेक्टर में चलाए गए अभियानों के परिणामस्वरूप सर्दियों के कंबल, गैस स्टोव और खाद्य सामग्री से भरे गुप्त भंडार बरामद हुए हैं, जिनका उपयोग दीर्घकालिक पलायन के लिए किया जाना था।

रामबन और नगरोटा से होकर गुजरने वाले जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-44) पर स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा संयुक्त रूप से गहन जांच की जा रही है।

पारगमन मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारी वाहनों की तलाशी, समय-समय पर घेराबंदी और चौकियों पर निगरानी बढ़ा दी गई है।

--आईएएनएस

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