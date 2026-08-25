'जिसे बुलडोजर के विरोध में चुना, वही हथियार की तरह कर रही इस्तेमाल', उमर सरकार पर महबूबा मुफ्ती का आरोप

श्रीनगर, 25 अगस्त (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) सरकार पर बड़ा हमला बोला है। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि जिस सरकार को लोगों ने बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में चुना था, वही अब पीडीपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ बुलडोजर को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है।

महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "जिस सरकार को बुलडोजर के विरोध में चुना गया था, वही अब पीडीपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ इसका इस्तेमाल हथियार की तरह कर रही है। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद, सोनमर्ग में बशीर मीर के होटल के खिलाफ सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल बदले की भावना से किया जा रहा है। इससे जम्मू-कश्मीर मुख्यमंत्री की प्राथमिकताएं और उनके ओएसडी व स्थानीय नेताओं द्वारा सत्ता का बेशर्मी से किया जा रहा दुरुपयोग सामने आता है, जबकि वे नेता भी वहां निर्माण कार्य कर रहे हैं।"

महबूबा मुफ्ती का इशारा सोनमर्ग में पीडीपी नेता बशीर मीर के होटल के खिलाफ हुई कार्रवाई की तरफ था। पीडीपी का आरोप है कि बशीर मीर ने सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की थीं, इसके बावजूद प्रशासन ने उनके होटल के खिलाफ कार्रवाई की।

महबूबा ने कहा कि यह कार्रवाई बदले की भावना से की जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को टैग करते हुए कहा कि इससे उनकी सरकार की प्राथमिकताएं साफ दिखती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के ओएसडी और स्थानीय नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता खुद वहां निर्माण कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि पीडीपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है।

पीडीपी प्रमुख ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसलिए वोट दिया था ताकि बुलडोजर राज खत्म हो, लेकिन अब वही सरकार विपक्षी कार्यकर्ताओं के खिलाफ उसी हथकंडे को अपना रही है।

सोनमर्ग जम्मू-कश्मीर का प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां हाल के दिनों में अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ाई है। प्रशासन का कहना है कि पर्यावरण को बचाने और अनियंत्रित निर्माण को रोकने के लिए यह कार्रवाई जरूरी है। वहीं, पीडीपी इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है।

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