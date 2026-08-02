जम्मू-कश्मीर: सुरक्षा बलों ने पुलवामा में एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार, हथगोला बरामद

पुलवामा, 2 अगस्त (आईएएनएस)। राजपोरा पुलवामा में फ्रूट मंडी के पास नाकाबंदी अभियान के दौरान संयुक्त सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए शख्स की पहचान पुलवामा निवासी तौसीफ अहमद डार के रूप में हुई है।

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तलाशी के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने उसके पास से एक हथगोला, एक फोन और तीन राष्ट्रविरोधी पोस्टर बरामद किए। राजपोरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 107/2026 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है।

इससे पहले शनिवार को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की और कुलगाम हमले के मद्देनजर आतंकवादियों को निष्क्रिय करने के लिए गहन और प्रभावी आतंकवाद-विरोधी अभियान चलाने के निर्देश दिए। इस हमले में दो गैर-स्थानीय मजदूर मारे गए थे।

उपराज्यपाल ने सभी उपायुक्तों और एसएसपी को जम्मू-कश्मीर के बाहर से आने वाले मजदूरों की सुरक्षा के लिए स्थापित मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) की व्यापक समीक्षा करने को कहा।

उन्होंने नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि अन्य राज्यों से आने वाले श्रमिकों को बीमा प्रदान किया जाए और उनका विवरण स्थानीय पुलिस और जिला अधिकारियों के पास पंजीकृत हो।

सिन्हा ने अधिकारियों को कुलगाम हमले के पीड़ितों के लिए सम्मानजनक अंतिम संस्कार सुनिश्चित करने और शोक संतप्त परिवारों को पूर्ण सहयोग प्रदान करने का निर्देश दिया।

बैठक में चल रही श्री अमरनाथजी यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा गलियारों को मजबूत करने के उपायों की भी समीक्षा की गई।

यह सुरक्षा बैठक शुक्रवार को हुए कुलगाम हमले के मद्देनजर हुई।

जिले के केल्लम गांव में हुए हमले में मरने वालों की संख्या शनिवार को बढ़कर दो हो गई, क्योंकि अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ के दूसरे घायल मजदूर ने सुबह श्रीनगर के एक अस्पताल में गंभीर चोटों के कारण दम तोड़ दिया।

--आईएएनएस

एमएस/