इसरो-एनआरएससी भर्ती अलर्ट: रिसर्च साइंटिस्ट समेत 48 पदों पर भर्ती शुरू, जानें योग्यता और सैलरी

हैदराबाद, 1 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के प्रमुख केंद्रों में से एक नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) ने अस्थायी रिसर्च कर्मियों के विभिन्न 48 पदों पर भर्ती के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके वैकेंसी की घोषणा की है।

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इसरो-एनआरएससी की ओर से जारी 48 रिक्तियों में रिसर्च साइंटिस्ट के 14, प्रोजेक्ट एसोसिएट- I के 3, प्रोजेक्ट एसोसिएट-II के 2, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट-बी के 8, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट-I के 2 और जूनियर रिसर्च फेलो (जेआरएफ) के 19 पद शामिल हैं।

इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त के सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त तय की गई है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक उम्मीदवार एनआरएससी के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर तय अंतिम तिथि के शाम 5 बजे तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित पद और क्षेत्र के अनुसार बीई/बीटेक, एमई/एमटेक, बीएससी, एमएससी/एमएससी टेक, ग्रजुएशन, पोस्ट-ग्रेजुएशन, आदि डिग्री होनी चाहिए।

आवेदकों की अधिकतम आयु पोस्ट के अनुसार 28 से 35 वर्ष के बीच तय की गई है, जिसकी गणना आवेदन के अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन आवेदकों की स्क्रीनिंग और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी पद के अनुसार 37,000 से 56,100 रुपए के बीच प्रतिमाह होगी। इसके अलावा कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे।

एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो 250 रुपए तय किया गया है। हालांकि सभी महिलाएं, एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी और पूर्व-सैनिक उम्मीदवारों को 250 रुपए की आवेदन फीस वापस कर दी जाएगी, बशर्ते वे पात्रता शर्तों को पूरा करते हों और चयन प्रक्रिया में शामिल हुए हों।

कैंडिडेट्स को भर्ती, योग्यता, चयन प्रक्रिया से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए इसरो-एनआरएससी की ओर से संबंधित पोस्ट के लिए जारी विस्तृत नोटिफिकेशन को चेक करने की सलाह दी जाती है।

--आईएएनएस

डीके/वीसी