ईडी ने यूकेएसएसएससी परीक्षा पेपर लीक मामले में 63.30 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की

देहरादून, 1 अगस्त (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के देहरादून कार्यालय ने यूकेएसएसएससी परीक्षा पेपर लीक मामले में 63.30 लाख रुपए की संपत्ति अस्थाई रूप से जब्त की।

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ईडी देहरादून उप क्षेत्रीय कार्यालय ने यूकेएसएसएससी परीक्षा पेपर लीक घोटाले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 63.30 लाख रुपए की चल और अचल संपत्ति को अस्थाई रूप से जब्त कर लिया है।

ईडी ने यूकेएसएसएससी स्नातक स्तरीय (वीडीओ/वीपीडीओ) परीक्षा, 2021 के पेपर लीक के संबंध में देहरादून के रायपुर पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज एफआईआर और वीडीओ/वीपीडीओ परीक्षा, 2016 में अनियमितताओं के संबंध में देहरादून सतर्कता विभाग द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की।

जांच में पता चला कि हकम सिंह रावत और मेसर्स आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों सहित एक संगठित गिरोह इस घोटाले में शामिल था। लिमिटेड (परीक्षा के लिए मुद्रण एजेंसी), सरकारी कर्मचारियों, बिचौलियों और दलालों ने बेईमानी से गोपनीय प्रश्नपत्र लीक किए, परीक्षा प्रक्रिया में हेरफेर किया और उम्मीदवारों से भारी मात्रा में धन वसूला। लीक हुए प्रश्नपत्रों को बिचौलियों के एक नेटवर्क के माध्यम से उम्मीदवारों को भारी धनराशि के बदले वितरित किया गया। अपराध से प्राप्त धन का उपयोग चल और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया गया।

पीएमएलए के तहत की गई वित्तीय जांच में पता चला कि हकम सिंह रावत ने उम्मीदवारों से लगभग 95 लाख रुपए प्राप्त किए और यूकेएसएसएससी परीक्षा प्रश्नपत्र लीक से हुई अवैध कमाई को वैध आय के रूप में दिखाने का प्रयास किया। उनके बैंक खातों के विश्लेषण से पता चला कि उनमें बड़ी मात्रा में नकदी जमा थी जो उनकी घोषित आय के स्रोतों से मेल नहीं खाती थी। उनके आयकर रिटर्न (आईटीआर) की गहन जांच से कृषि आय का खुलासा सामने आया, जो वास्तविक कृषि गतिविधियों के अनुपात में नहीं थी और जिसका उपयोग अस्पष्ट नकदी जमा को उचित ठहराने के लिए किया गया था। जांच में यह स्थापित हुआ कि लीक हुए प्रश्नपत्रों की संगठित बिक्री से प्राप्त अपराध की आय को नकदी जमा, आईटीआर में गलत जानकारी और कृषि आय के दावों के माध्यम से वित्तीय प्रणाली में शामिल किया गया था।

पीएमएलए की धारा 50 के तहत की गई वित्तीय जांच और दर्ज बयानों, बैंक खातों के विश्लेषण और 14 परिसरों पर की गई तलाशी से घोटाले से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, संपत्ति रिकॉर्ड और नकदी बरामद हुई, जो हकम सिंह रावत की भूमिका को स्पष्ट रूप से स्थापित करती है। उत्तराखंड पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) द्वारा दायर कई आरोपपत्रों ने भी संगठित रैकेट में हकम सिंह रावत और उसके सहयोगियों की भूमिका को साबित किया है।

यूकेएसएसएससी परीक्षा घोटाले में 2016 और 2021 में आयोजित भर्ती परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं शामिल थीं। उत्तराखंड पुलिस और सतर्कता विभाग द्वारा दर्ज एफआईआर में ओएमआर शीट में छेड़छाड़, गोपनीय दस्तावेजों का लीक होना और उम्मीदवारों को धोखाधड़ी से सुविधा प्रदान करने का खुलासा हुआ है। इस संगठित साजिश के परिणामस्वरूप आरोपियों को अनुचित लाभ हुआ और भर्ती प्रक्रिया की निष्ठा को गैरकानूनी रूप से नुकसान पहुंचा।

--आईएएनएस

एमएस/