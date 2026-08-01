हरियाणा : रोहतक में अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी की 23 वर्षीय पत्नी ने की आत्महत्या

रोहतक, 1 अगस्त (आईएएनएस)। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी शीलू बलहारा की पत्नी मुस्कान (23) ने हरियाणा के रोहतक जिले में अपने आवास पर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली।

Read More

एनडीटीवी के अनुसार, रोहतक के महम इलाके की निवासी मुस्कान ने दिसंबर 2023 में शीलू बलहारा से शादी की थी। इस दंपति ने पिछले साल नवंबर में अपने बेटे हार्दिक का स्वागत किया था।

सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी शुक्रवार को घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू की।

घटनास्थल की जांच करने और सबूत इकट्ठा करने के लिए एक फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया।

अधिकारियों ने कहा कि कथित आत्महत्या के पीछे का सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है और आगे की जांच जारी है।

खबरों के मुताबिक, मुस्कान ने घटना से एक दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पंजाबी गाने की रील शेयर की थी।

पुलिस अधिकारी मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं, जिसमें उसकी हाल की गतिविधियां और व्यक्तिगत परिस्थितियां शामिल हैं।

इस घटना ने हाल के महीनों में देशभर में सामने आए इसी तरह के कई मामलों की ओर एक बार फिर ध्यान आकर्षित किया है।

कुछ ही दिन पहले उत्तराखंड के देहरादून में एक सरकारी स्कूल के शिक्षिक ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी।

खबरों के मुताबिक, सृष्टि कंडारी नाम की महिला अपने पति और ससुराल वालों द्वारा मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना कर रही थी।

सृष्टि ने पिछले साल नवंबर में सौरभ रतूड़ी से शादी की थी, जो स्वयं भी एक सरकारी कर्मचारी थे। यह दंपति देहरादून से लगभग 20 किलोमीटर दूर डोईवाला इलाके में रहता था।

पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में सृष्टि की मां ने आरोप लगाया कि दहेज को लेकर उनकी बेटी को बार-बार उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। उसके पति और उसके परिवार द्वारा उसे अक्सर 'बदकिस्मत' और 'अपमानजनक' कहा जाता था।

अपनी मौत से पहले सृष्टि ने एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया था, जो बाद में ऑनलाइन सामने आया। इस भावुक रिकॉर्डिंग में उन्होंने शादी के बाद के छह महीनों में कथित तौर पर झेली गई कठिनाइयों के बारे में बात की और दावा किया कि वह अपने साथ हो रहे व्यवहार को अब सहन नहीं कर सकती थीं।

इसी साल की शुरुआत में सामने आए एक अन्य मामले में 33 वर्षीय मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा शादी के महज पांच महीने बाद 12 मई को भोपाल स्थित अपने ससुराल में मृत पाई गईं। उनके परिवार ने आरोप लगाया कि उनके पति, वकील समर्थ सिंह और उनकी मां, सेवानिवृत्त न्यायाधीश गिरिबाला सिंह, दहेज की मांग को लेकर उनका उत्पीड़न कर रहे थे। आरोपियों ने इन आरोपों से इनकार किया है।

--आईएएनएस

एसएचके/एबीएम