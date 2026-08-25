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भारत समाचार

गुजरात के विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी ने पीएम मोदी से की मुलाकात, थराद की हस्तनिर्मित शॉल भेंट की

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(Updated )
गुजरात

नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष शंकर भाई चौधरी ने मंलगवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान गुजरात के मंत्रियों का दिल्ली दौरा भी जारी रहा।

शंकर चौधरी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर इस मुलाकात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि गांव, गरीब, युवा और किसान हितैषी, प्रजावत्सल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंगलवार को नई दिल्ली में आत्मीय भेंट का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

मुलाकात के दौरान सहकारिता, प्रकृति और कृषि जैसे कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। शंकर चौधरी ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री से इन विषयों पर बहुमूल्य मार्गदर्शन मिला। प्रधानमंत्री ने हमेशा अन्नदाता के हितों को सबसे ऊपर रखा है। वैश्विक दबावों के बीच भी दूध के आयात पर रोक लगाकर पशुपालकों के हितों की मजबूती से रक्षा की है।

इस मौके पर उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की गोबर-धन योजना बनाकर पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है।

इस खास मौके पर शंकर चौधरी ने प्रधानमंत्री को थराद की मातृशक्ति द्वारा हाथों से प्रेमपूर्वक बुनी गई शॉल भेंट की। उन्होंने कहा कि यह शॉल उनकी बहनों के हुनर और आत्मनिर्भरता की भावना का सुंदर प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने जिस आत्मीयता से इसे स्वीकार किया, वह सभी माताओं-बहनों के लिए गौरव की बात है। बता दें कि यह शॉल गुजरात के थराद, शिवनगर क्षेत्र की महिला कारीगरों द्वारा तैयार की गई है। यह पारंपरिक सूफ कढ़ाई का बेहतरीन नमूना है।

इस कढ़ाई की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कपड़े पर पहले से कोई डिजाइन नहीं छापा जाता। कारीगर धागे गिनकर अपनी कुशलता से ज्यामितीय और पारंपरिक पैटर्न बनाते हैं। यह शॉल स्थानीय महिलाओं की मेहनत, हुनर और आत्मनिर्भरता को दर्शाती है और गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पीढ़ियों से चली आ रही बुनाई कला का प्रतीक है।

--आईएएनएस

वीकेयू/पीएम