गुजरात पुलिस ने चीखलीघर गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया, आठ चोरी के मामले सुलझाए

अहमदाबाद, 2 अगस्त (आईएएनएस)। अहमदाबाद पुलिस ने रविवार को दो दिन की जांच के बाद आठ पहले से अनसुलझे चोरी और वाहन चोरी के मामलों को सुलझा लिया। इस जांच में 600 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच की गई, जिसके परिणामस्वरूप कुख्यात चीख़लीघर गिरोह के दो कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और 20.30 लाख रुपए की चोरी की संपत्ति बरामद की गई।

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यह जांच 29 जुलाई को रामोल पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305(ए), 331(4) और 54 के तहत चोरी का मामला दर्ज होने के बाद शुरू की गई थी।

अहमदाबाद शहर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर संदिग्धों की पहचान करने के लिए टीमें गठित की गईं।

पुलिस इंस्पेक्टर वीडी की देखरेख में... मोरी और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक एमआर चौधरी, रामोल पुलिस निगरानी दल, जोन-8 स्थानीय अपराध शाखा (एलसीबी) और वटवा जीआईडीसी पुलिस स्टेशन की निगरानी टीम ने घटनास्थल और संदिग्ध भागने के रास्तों से सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया।

जांचकर्ताओं ने 600 से अधिक कैमरा रिकॉर्डिंग की जांच की और आरोपियों की पहचान करने के लिए तकनीकी जानकारी, मानव स्रोतों और त्रिनेत्र गांधीनगर से मिली सहायता का भी सहारा लिया।

जांच के दौरान मिली विशिष्ट जानकारी के आधार पर, पुलिस की एक टीम आनंद जिले में गई और खंभात तालुका के नवी नगरी निवासी 31 वर्षीय अजयसिंह उर्फ ​​इल्लो सरदार को गिरफ्तार किया।

पूछताछ के दौरान, पुलिस ने बताया कि उसने खेड़ा जिले के नाडियाद तालुका निवासी 29 वर्षीय अर्जुन बंजारा और खंभात निवासी शेरसिंह उर्फ ​​शेरू सरदार के साथ रामोल में हुई चोरी को अंजाम देने की बात कबूल की।

पुलिस के अनुसार, ये तीनों अहमदाबाद के विभिन्न हिस्सों में हुई कई घरों में चोरी की घटनाओं में भी शामिल थे। पुलिस ने बाद में अर्जुन बंजारा को सूरत से गिरफ्तार कर लिया, जबकि शेरसिंह अभी भी वांछित है।

पुलिस ने 18 तोला चोरी का सोना, जिसकी कीमत 18 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए नकद, 30,000 रुपए की एक चोरी की मोटरसाइकिल और एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (डीवीआर) बरामद किया, जिससे बरामद संपत्ति का कुल मूल्य 20.30 लाख रुपए हो गया।

रामोल पुलिस के अनुसार, इन गिरफ्तारियों से आठ पहले से अनसुलझे मामलों का पता चला है, जिनमें रामोल पुलिस स्टेशन में दर्ज तीन मामले, वटवा जीआईडीसी पुलिस स्टेशन में दर्ज तीन मामले और अमराईवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज दो मामले शामिल हैं।

ये मामले भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत घर में सेंधमारी, चोरी और संबंधित अपराधों से जुड़े हैं।

पुलिस रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि आरोपियों के खिलाफ गुजरात के कई जिलों में पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं।

अजयसिंह उर्फ ​​इल्लो सरदार के नाम आनंद, खेड़ा, सुरेंद्रनगर और महिसागर जिलों में दर्ज चोरी, डकैती, जुआ और अन्य अपराधों सहित नौ पुराने मामलों में दर्ज हैं।

अर्जुन बंजारा के खिलाफ भावनगर, जामनगर, राजकोट और अमरेली सहित जिलों में 14 पुराने मामले दर्ज हैं, जबकि वांछित आरोपी शेरसिंह उर्फ ​​शेरू कलुसिंग सरदार तीन पुराने मामलों में वांछित है। आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

एमएस/