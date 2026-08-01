गुजरात पुलिस ने अहमदाबाद में 59.23 लाख रुपए की शराब जब्त की, मामला दर्ज

अहमदाबाद, 1 अगस्त (आईएएनएस)। गुजरात पुलिस की राज्य निगरानी प्रकोष्ठ (एसएमसी) ने अहमदाबाद में निषेधाज्ञा अभियान के दौरान 59.23 लाख रुपए की भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) और बीयर जब्त की है। अन्य वस्तुओं सहित जब्त की गई संपत्ति का कुल मूल्य 79.26 लाख रुपए आंका गया है।

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राज्य निगरानी प्रकोष्ठ के अनुसार, यह अभियान पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) जीएस मलिक द्वारा गुजरात भर में अवैध शराब और जुआ गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देशों के तहत चलाया गया था।

छापेमारी का नेतृत्व पुलिस निरीक्षक एसएम जडेजा ने किया। उन्होंने अहमदाबाद शहर के रामोल पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में सरदार पटेल रिंग रोड के पास अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे नंबर 1 पर प्रवेश टोल प्लाजा से सटे एक पार्किंग क्षेत्र की तलाशी ली।

इस अभियान के दौरान पुलिस ने भारतीय निर्मित विदेशी शराब और बीयर के लगभग 600 कार्टन बरामद किए, जिनमें 12,843 बोतलें थीं। इनकी कीमत 59,23,014 रुपए है।

शराब के साथ-साथ अन्य संपत्ति भी जब्त की गई, जिससे जब्त की गई वस्तुओं का कुल मूल्य 79,26,014 रुपए हो गया। 31 जुलाई को रामोल पुलिस स्टेशन में निषेधाज्ञा का मामला दर्ज किया गया।

यह मामला गुजरात निषेध अधिनियम की धारा 65(ए)(ई), 81, 83, 98(2) और 116(बी) के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में पांच वांछित आरोपियों के नाम जारी किए हैं।

इनमें बोटाद जिले के रेफदा गांव का निवासी शिवकु करपाड़ा शामिल है, जिस पर शराब की खेप मंगवाने का आरोप है। इस मामले में सुरेंद्रनगर के मूली तालुका के रामपर्दा गांव का निवासी धीरू करपाड़ा भी शामिल है।

पुलिस ने बताया कि शेष तीन आरोपियों में वह व्यक्ति शामिल है जिसने खेप भेजी और उसका परिवहन किया। हाल के महीनों में राज्य निगरानी प्रकोष्ठ द्वारा चलाए गए कई बड़े निषेध अभियानों के बाद यह नई जब्ती हुई है।

--आईएएनएस

एमएस/