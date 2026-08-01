गुजरात: भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर अहमदाबाद में 13,000 से अधिक नगर निगम कर्मचारियों की तैनाती

अहमदाबाद, 1 अगस्त (आईएएनएस)। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी भारी बारिश की भविष्यवाणी और रुक-रुक कर हो रही बारिश के मद्देनजर अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) ने शहर भर में 13,000 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ 600 से अधिक फील्ड टीमों को तैनात किया है।

Read More

नगर निगम ने बताया कि पिछले दो दिनों से सभी जोन और वार्डों में कर्मचारी चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं ताकि बारिश के पानी की त्वरित निकासी सुनिश्चित की जा सके, पंपिंग स्टेशनों और जल निकासी प्रणालियों की निगरानी की जा सके और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके।

नगर निगम के अनुसार, इन उपायों से बारिश से प्रभावित क्षेत्रों से पानी को तेजी से निकालने में मदद मिली, जिससे बड़े पैमाने पर जलभराव को रोका जा सका और जनजीवन में व्यवधान को कम किया जा सका।

अधिकारियों, कर्मचारियों, पार्षदों, काउंसलरों और अन्य जन प्रतिनिधियों ने स्थिति की निगरानी और स्थानीय मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने के लिए समन्वय में काम किया।

आईएमडी द्वारा शनिवार के लिए भारी बारिश की भविष्यवाणी जारी रखने के मद्देनजर, सभी नगर निगम टीमों को पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कहा गया है।

निगम ने कहा कि पूरे शहर में निरंतर निगरानी चल रही है, और जरूरत पड़ने पर तत्काल प्रतिक्रिया देने के लिए जनशक्ति, मशीनरी और उपकरण तैनात किए गए हैं।

नगर निगम के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) विभाग ने भी वर्षा जल प्रबंधन के लिए अतिरिक्त तैयारियां शुरू कर दी हैं।

सभी प्रमुख और वर्षा जल पंपिंग स्टेशनों पर विशेष टीमें तैनात की गई हैं ताकि चौबीसों घंटे जल स्तर की निगरानी की जा सके। अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने-अपने निर्धारित स्थानों पर सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

भारी वर्षा के दौरान वर्षा जल पंपिंग स्टेशनों के कामकाज की निगरानी के लिए एक विशेष नियंत्रण कक्ष चालू किया गया है। इन सुविधाओं पर तकनीकी कर्मचारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया दल भी तैनात किए गए हैं।

बिजली कटौती की स्थिति में भी जल निकासी कार्यों को जारी रखने के लिए सभी महत्वपूर्ण पंपिंग स्टेशनों और वर्षा जल संग्रहण केंद्रों पर जनरेटर लगाए गए हैं।

एसटीपी विभाग ने आवश्यकतानुसार तेजी से गाद निकालने के लिए जेटिंग मशीन और सुपर सकर मशीन भी तैयार रखी हैं।

अधिकारियों ने बताया कि पंपिंग स्टेशन के जल स्तर, पंप संचालन और जल निकासी क्षमता की निगरानी एक केंद्रीय सर्वर के माध्यम से लगातार की जा रही है।

नगर आयुक्त बंछनिधि पाणि ने जमीनी स्तर पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए शहर के पश्चिमी क्षेत्र के चांदखेड़ा वार्ड में जलभराव संभावित स्थानों का दौरा किया।

निरीक्षण के दौरान, उन्होंने अधिकारियों के साथ जल निकासी और वर्षा जल प्रणालियों, पंपिंग व्यवस्थाओं, कर्मचारियों की तैनाती और मशीनरी की समीक्षा की और भारी वर्षा के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए।

--आईएएनएस

एमएस/