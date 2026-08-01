एयर मार्शल तेजपाल सिंह बने भारतीय वायुसेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ

नई दिल्ली, 1 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय वायुसेना में वरिष्ठ अधिकारी एयर मार्शल तेजपाल सिंह एवीएसएम, वीएम ने शनिवार को डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ (डीसीएएस) का पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

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एयर मार्शल तेजपाल सिंह को 16 जून 1990 को भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में कमीशन मिला था। अपने 36 वर्ष से अधिक लंबे सैन्य करियर में उन्होंने 3,500 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव हासिल किया है। वह कैटेगरी-ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट भी हैं।

उन्होंने भारतीय वायुसेना में कई महत्वपूर्ण ऑपरेशनल, कमांड और स्टाफ नियुक्तियों पर अपनी सेवाएं दी हैं। उत्कृष्ट और विशिष्ट सेवाओं के लिए उन्हें जनवरी 2011 में वायु सेना मेडल (वीएम) तथा जनवरी 2021 में अति विशिष्ट सेवा मेडल (एवीएसएम) से भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था।

एयर मार्शल तेजपाल सिंह ने यह जिम्मेदारी एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती एसवाईएसएम, एवीएसएम, वीएम से संभाली है। एयर मार्शल भारती 31 जुलाई 2026 को 39 वर्षों की गौरवपूर्ण और विशिष्ट सैन्य सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त हुए। भारतीय वायुसेना ने उनके योगदान की सराहना करते हुए राष्ट्र की सुरक्षा और सेवा में उनके लंबे और समर्पित कार्यकाल के लिए सम्मान व्यक्त किया।

वहीं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना की परिचालन तैयारियों में अहम भूमिका निभाने वाले वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद ने शनिवार को नौसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया।

रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि वह वाइस एडमिरल तरुण सोबती की जगह लेंगे। वाइस एडमिरल तरुण सोबती, जो उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित हैं, शुक्रवार को सेवा सेवानिवृत्त हो गए।

गोवा स्थित नौसेना अकादमी के 38वें इंटीग्रेटेड कैडेट कोर्स के छात्र रहे वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद एवीएसएम और युद्ध सेवा पदक (वाईएसएम) से सम्मानित हैं। उन्हें 1 जुलाई 1990 को भारतीय नौसेना में कमीशन मिला था।वह 'कैट ए' सी किंग एयर ऑपरेशंस ऑफिसर और कम्युनिकेशन व इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर विशेषज्ञ हैं।

वाइस एडमिरल प्रमोद वेलिंगटन के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और गोवा के नेवल वॉर कॉलेज में नेवल हायर कमांड कोर्स के भी छात्र रहे हैं। 36 साल से अधिक के शानदार करियर में फ्लैग ऑफिसर ने समुद्र और जमीन दोनों जगह कमांड, परिचालन, प्रशिक्षण और स्टाफ से जुड़े कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है।

--आईएएनएस

डीएससी