एनडीए की मंगल मिलन बैठक जारी, मानसून सत्र के अंतिम चरण पर चर्चा होने की संभावना

नई दिल्ली, 4 अगस्त (आईएएनएस)। एनडीए संसदीय दल की 'मंगल मिलन' बैठक संसद पुस्तकालय भवन (पीएलबी) में चल रही है। इस बैठक में मानसून सत्र के शेष 10 दिनों के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन की सदन रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है।

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सत्ताधारी एनडीए के सभी सदस्य बैठक के लिए पहुंचे। नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) के सांसद, जो पहले तृणमूल कांग्रेस में थे, उन्होंने भी दूसरी बार बैठक में भाग लिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और एनडीए के अन्य सांसदों के इस बैठक में शामिल होने की उम्मीद है।

यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब संसद का मानसून सत्र अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है। एनडीए के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कई लंबित विधेयकों को विचार और पारित कराने के लिए पेश करने की तैयारी कर रही है, जबकि विपक्ष द्वारा कई विवादास्पद मुद्दों पर व्यवधान जारी रहने की आशंका है।

मानसून सत्र में पिछले कई दिनों से बार-बार विरोध प्रदर्शन और व्यवधान देखने को मिले हैं, क्योंकि विपक्षी दल परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने, जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर दान चोरी मामले सहित कई मुद्दे उठा रहे हैं।

सरकार और विपक्ष दोनों के अपने-अपने रुख पर अडिग रहने की उम्मीद के साथ, सत्र के तीसरे सप्ताह में केंद्र के विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने के प्रयासों के साथ-साथ तीव्र राजनीतिक आदान-प्रदान का एक और दौर देखने को मिल सकता है।

'मंगल मिलन' बैठक एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक का नया रूप है, जिसका आयोजन रचनात्मक बहस और निर्बाध गठबंधन संरेखण को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।

संसद सत्रों के दौरान दैनिक सदन प्रबंधन और अंतरदलीय सहमति को सुविधाजनक बनाने के अलावा, 'मंगल मिलन' बैठक एनडीए के घटक दलों के साथ समन्वय को बढ़ावा देने के माध्यम के रूप में भी कार्य करती है।

यह बैठक एनडीए सांसदों की बहसों में भागीदारी को बढ़ावा देती है और शिवसेना, एलजेपी, टीडीपी, जेडीयू और अन्य क्षेत्रीय दलों सहित प्रमुख सहयोगियों के बीच बोलने की भूमिकाओं के वितरण को सुनिश्चित करती है।

एनसीपीआई के कई सांसदों ने, जिन्होंने पहली बार एनडीए संसदीय दल की बैठक 'मंगल मिलन' में भाग लिया था, सत्तारूढ़ गठबंधन की "संगठित प्रणाली" की प्रशंसा की थी।

--आईएएनएस

एसएके/एएस