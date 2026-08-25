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भारत समाचार

दिल्ली पुलिस की चार दिन के तलाशी अभियान का दुखद अंत, नाले में गिरा किशोर का शव बरामद

The HawkT
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(Updated )
दिल्ली

नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के जसोला गांव में एक खुले नाले में गिरने के बाद लापता हुए 8वीं कक्षा के छात्र 15 वर्षीय मिथुन का शव मंगलवार को बरामद कर लिया गया, जिससे चार दिन तक चले तलाशी अभियान का दुखद अंत हुआ।

दरअसल, शनिवार सुबह मिथुन अपने घर के पास पतंग उठाने की कोशिश करते समय नाले में गिर गया। यह किशोर सुबह करीब 11 बजे लापता हो गया था, जिसके बाद उसके परिवार को डर था कि वह नाले में बह गया है।

मूलरूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला उसका परिवार इसी इलाके में रहता है और दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करता है।

घटना के तुरंत बाद कई एजेंसियों को शामिल करते हुए एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। दिल्ली फायर सर्विस, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एनडीआरएफ), अन्य बचाव दलों और गोताखोरों ने लड़के का पता लगाने के लिए नाले और उससे जुड़े इलाकों में तलाशी ली।

लगातार कोशिशों के बावजूद, कई दिनों तक मिथुन का पता नहीं चल सका। आखिरकार मंगलवार को उसका शव मिला और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद इस घटना को लेकर लोगों में गुस्सा भी फैल गया। इस वीडियो में मिथुन के पिता को हाथ में लाठी लेकर नाले के अंदर जाते और सर्च ऑपरेशन के दौरान अपने बेटे को ढूंढते हुए देखा गया।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहले ही इस घटना पर गहरा दुख और कड़ी नाराजगी जताई थी। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे एक घंटे के भीतर नाले के अधिकार क्षेत्र और जिम्मेदारी के बारे में जानकारी दें और किसी भी चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा।

घटना के बाद, दिल्ली नगर निगम (एमसीजी) ने ड्यूटी में कथित लापरवाही के लिए साउथ ईस्ट (सेंट्रल) जोन के एक जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया।

नगर निकाय ने कहा कि अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई उस खुले और बिना सुरक्षा घेरे वाले नाले की सुरक्षा और रखरखाव पर उठ रहे सवालों के बीच की गई, जिसमें कथित तौर पर वह किशोर गिर गया था।

--आईएएनएस

डीके/डीकेपी